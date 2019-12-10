Зеленский и Путин не достигли договоренностей по газовым вопросам, - Коболев

В т время, как СМИ сообщили о достигнутых договоренностях по транзиту газа, председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский и Президент России Владимир Путин не достигли договоренностей по газовым вопросам по итогу двусторонних переговоров в Париже 9 декабря.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на канате ICTV, передают Українськi Новини.

"Насколько мне известно, эта тема поднималась. Пока никаких договоренностей не достигнуто", - заявил он.

Как сообщали Українські Новини, в Париже начались переговоры Зеленского с Путиным. В то время, как Зеленский прилетел на встречу "нормандской четверки" в компании высокопоставленных украинских чиновников, Путин приехал в Елисейский дворец с кортежем из десятков автомобилей и пожарными.

Ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский везет Путину план передачи Украине контроля над границей, альтернативный "минским договоренностям".

Тем временем, переговоры Путина и Зеленского завершились.

Накануне встречи Зеленский допускал обсуждение в "нормандском формате" транзита газа, но без привязки к Донбассу, а Папа Римский помолился за результаты встречи "нормандской четверки".