Контрабандиста Альперина задержали при попытке сдаться. Милованов отменяет "молоко за вредность"

Сотрудники НАБУ задержали контрабандиста Альперина, которого вчера разыскивал президент Зеленский. Его задержали в здании САП, когда он добровольно пришел туда "сдаваться". Зеленский пообещал ценный подарок тому, кто поможет найти Альперина. Его, судя по всему, заберет адвокат Федур. Который и привел своего подзащитного к правоохранителям. Что же ему подарит президент? Неужели полученный вчера в Эстонии в подарок велосипед?



Платформа Бойко выбрала Райнина начальником своей харьковской организации. Хотя Райнин последних три года возглавлял Администрацию Петра Порошенко – лютого антагониста ОПЗЖ, председателя "партии войны", как они его называли. Вот как объяснил этот ход сам Бойко: "Мы уговаривали Райнина остаться в администрации Порошенко, хотя он несколько раз порывался оттуда уволиться. Райнин был единственным в той группе галичан, кто отстаивал интересы востока Украины".



Гончарук уволил Недашковского – президента "Энергоатома", компании, которая вырабатывает 55% электроэнергии Украины. Выгнать Недашковского попросил новый министр энергетики Оржель. Причину Кабмин не поясняет. Обсуждают две версии увольнения. Первая – Недашковский слишком громко возмущался импортом электричества из России, который снижает цену на украинскую энергию. Вторая – "Энергоатом" закупал слишком много ядерного топлива в американской компании "Вестингхауз". Что существенно снизило рост закупок у российского ТВЭЛа.



Кабмин зафиксировал цену газа для населения на весь отопительный период. Его будут продавать за 6,96 за куб плюс транспортировка.



Милованов хочет отменить выдачу "молока за вредность". Его выдают уже более 100 лет еще по декрету Ленина работникам предприятий с вредными для здоровья условиями труда. Милованов решил "декоммунизировать" эту норму как устаревшую.



Кабмин уволил участницу секс-скандала Александру Клитину с должности замминистра инфраструктуры. Причины правительство не объяснило. Хотя ранее ее непосредственный начальник – министр Криклий – говорил, что Клитина утратила его доверие. Очевидно, что причиной послужила ее переписка с пранкером, где она согласилась возглавить министерство и обвиняла своего министра в коррупции.



Выкидывайте свои iPhone. Apple признал Крым российским. Теперь на картах в девайсах Apple для российских абонентов Крым будет обозначаться русской территорией. Не смотря на американские санкции против России за аннексию полуострова. Такое решение вызвало волну возмущения в соцсетях. Хотя, по сути, повторяет решение компании Google, которая показывает россиянам на территории России, что "Крым их", а во всем остальном мире – наоборот.



Юлия Тимошенко сегодня празднует 59 лет. А Борис Патон – аж 101 год! Забавно, что Патон родился в один день с основанием украинской Академии наук, которую он возглавил в 1962 году. И с тех пор возглавляет уже 57 лет. Старожилы от науки рассказывают, что одним из первых решений Патона во главе Академии стала зачистка старых кадров. Он вынудил уволиться с постов руководителей институтов всех, кому было больше 70.



В четверг и пятницу ожидается плюсовая температура. После чего в Украину вернутся морозы.



Kiss peace love

Денис Иванеско

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