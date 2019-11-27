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27 ноября 2019, среда, 16:40 875
Политика 2019-11-27T17:30:33+02:00
Українські Новини
Милованов хочет отменить выдачу "молока за вредность"

Милованов хочет отменить выдачу "молока за вредность"

Тимофей Милованов, Молоко
Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов
Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, который ранее в шутку признался, что он дебил, обеспокоился тем, что в Украине до сих пор действует норма о выдаче молока за вредные условия труда, которая была введена в 1918 году Владимиром Лениным. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Это советская норма "молоко за вредные условия труда". Она берет свое начало с особого декрета Ленина, которым он обязал выдавать молоко голодающим рабочим одного из заводов. Через год такая норма стала действовать во многих промышленных предприятиях для поддержки физических сил работников. Прошло более 100 лет, но этот коммунизм до сих пор есть в нашем Кодексе законов о труде (ст 166, второе фото)", - высказался Милованов на своей странице в Фейсбуке.

При этом министр уточнил, что по закону, каждый человек должен получать 1/2 литра молока в день и особо отметил, что польза от такой поддержки молоком сомнительна.

Напомним, шо курив, шо не курив: Милованов признался в курении марихуаны в США.

Также министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов поддерживает запрет на поддержку государством бизнеса и заявил, что он одобряет отмену трудовых книжек и устаревших советских норм в Украине.

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