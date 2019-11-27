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27 ноября 2019, среда, 06:00 358
Общество 2019-11-27T06:00:04+02:00
Українські Новини
Выдающемуся ученому Борису Патону исполняется 101 год

Выдающемуся ученому Борису Патону исполняется 101 год

Национальная академия наук, День рождения, Борис Патон
Борис Патон. Фото: Факты
Борис Патон. Фото: Факты

Сегодня, 27 ноября, исполняется 101 год со дня рождения выдающегося ученого, президента Национальной академии наук Украины Бориса Евгеньевича Патона.

Борис Евгеньевич Патон родился 27 ноября 1918, Киев - советский и украинский учёный в области металлургии и технологии металлов, доктор технических наук, профессор.

С 1953 года - директор Института электросварки имени Е. О. Патона.

С 1962 года - президент Национальной академии наук Украины.

Старейший (одновременно по возрасту и по сроку пребывания в должности) президент государственной Академии наук в мире, а также старейший (как по возрасту, так и по длительности пребывания в статусе) действительный член Национальной академии наук Украины и Российской академии наук.

Как сообщали Україські Новини, в 2018 году исполнилось 100 лет возглавляемой Борисом Патоном Национальной академии наук Украины. Также сам Патон 27 ноября 2018 года отмечал юбилей.

Тем временем в один день с Борисом Патоном отмечает день рождения украинский политик, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

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