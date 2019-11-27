Выдающемуся ученому Борису Патону исполняется 101 год

Сегодня, 27 ноября, исполняется 101 год со дня рождения выдающегося ученого, президента Национальной академии наук Украины Бориса Евгеньевича Патона.

Борис Евгеньевич Патон родился 27 ноября 1918, Киев - советский и украинский учёный в области металлургии и технологии металлов, доктор технических наук, профессор.

С 1953 года - директор Института электросварки имени Е. О. Патона.

С 1962 года - президент Национальной академии наук Украины.

Старейший (одновременно по возрасту и по сроку пребывания в должности) президент государственной Академии наук в мире, а также старейший (как по возрасту, так и по длительности пребывания в статусе) действительный член Национальной академии наук Украины и Российской академии наук.

Как сообщали Україські Новини, в 2018 году исполнилось 100 лет возглавляемой Борисом Патоном Национальной академии наук Украины. Также сам Патон 27 ноября 2018 года отмечал юбилей.

Тем временем в один день с Борисом Патоном отмечает день рождения украинский политик, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.