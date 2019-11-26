Сегодня Тимошенко празднует 59-летие

Юлия Тимошенко родилась в Днепропетровске в 1960 году.

За свою политическую карьеру Тимошенко дважды была премьер-министром - в 2005 году и с 2007 по 2010 годы.

Стоит отметить, что Тимошенко является первой женщиной-премьером в истории Украины.

А в 2005 году, по версии журнала Forbes, была третьей по влиятельности женщиной мира.

Как сообщали Українські Новини, в начале сентября глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко отсутствовала на заседании в Верховной Раде. Причиной отсутствия стала смерть родного человека - двоюродной сестры политика.

Также в начале августа лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во второй раз стала бабушкой. Как стало известно, дочь политика Евгения Тимошенко родила мальчика. Отец сына - муж Евгении Артем Чечеткин. А первая внучка Юлии Тимошенко родилась 27 июня 2016 года, ее зовут Ева.



Кроме того, Тимошенко в 2019 году принимала участие в выборах Президента Украины, где вошла в первую тройку по количеству голосов избирателей.