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26 ноября 2019, вторник, 06:01 3
Верховная Рада и партии 2019-11-26T21:45:10+02:00
Українські Новини
Сегодня Тимошенко празднует 59-летие

Сегодня Тимошенко празднует 59-летие

Юлия Тимошенко, День рождения, Батькивщина
Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко

Сегодня, 27 ноября, лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая перешла в оппозицию Президенту Зеленскому, недавно пошутившему над ее фигурой, исполняется 59 лет.

Юлия Тимошенко родилась в Днепропетровске в 1960 году. 

За свою политическую карьеру Тимошенко дважды была премьер-министром - в 2005 году и с 2007 по 2010 годы.

Стоит отметить, что Тимошенко является первой женщиной-премьером в истории Украины.

А в 2005 году, по версии журнала Forbes, была третьей по влиятельности женщиной мира.

Как сообщали Українські Новини, в начале сентября глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко отсутствовала на заседании в Верховной Раде. Причиной отсутствия стала смерть родного человека - двоюродной сестры политика.

Также в начале августа лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во второй раз стала бабушкой. Как стало известно, дочь политика Евгения Тимошенко родила мальчика. Отец сына - муж Евгении Артем Чечеткин. А первая внучка Юлии Тимошенко родилась 27 июня 2016 года, ее зовут Ева.

Кроме того, Тимошенко в 2019 году принимала участие в выборах Президента Украины, где вошла в первую тройку по количеству голосов избирателей.

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