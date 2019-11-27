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27 ноября 2019, среда, 17:03 327
Верховная Рада и партии 2019-11-27T17:30:02+02:00
Українські Новини
"Платформа Бойко" выбрала экс-главу Администрации Президента Райнина главой Харьковского отделения партии

"Платформа Бойко" выбрала экс-главу Администрации Президента Райнина главой Харьковского отделения партии

Игорь Райнин, Оппозиционная платформа - За жизнь, ОПЗЖ
Игорь Райнин. Фото: Украинское фото
Игорь Райнин. Фото: Украинское фото

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) выбрала бывшего главу Администрации Президента Украины Игоря Райнина главой Харьковского отделения партии.

Об этом сопредседатель фракции ОПЗЖ в Верховной Раде Украины Юрий Бойко объявил на собрании в офисе партии, передают Українськi Новини.

Бойко отметил, что будучи главой Администрации Президента Петра Порошенко, Райнин давно поддерживал связь с оппозицией.

"Это мы его уговаривали там остаться. Он несколько раз порывался оттуда уйти, уволиться, а мы его уговаривали там остаться. Я сейчас могу это сказать, а раньше этой не было возможности, потому что единственный в той группе галичан, которая отстаивала интересы востока Украины", - сказал Бойко.

Против кандидатуры Райнина не проголосовал ни один человек, несколько воздержались.

"Могу вас заверить, что все мои силы и умения, опыт будут подчинены этой цели. В каждом из вас я вижу своего друга, партнера, товарища и вы меня тоже не разочаровывайте", - уточнил Райнин.

Райнин отметил, что намерен активно работать для подготовки к местным выборам.

Как сообщали Українськi Новини, в мае Порошенко уволил главу Администрации Президента Игоря Райнина.

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