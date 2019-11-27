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27 ноября 2019, среда, 17:14 2436
Силовые структуры 2019-11-27T17:21:02+02:00
Українські Новини
НАБУ задержало Альперина, - источник

НАБУ задержало Альперина, - источник

Вадим Альперин, НАБУ, Контрабанда
Вадим Альперин. Фото: Фейсбук/Владимир Зеленский
Вадим Альперин. Фото: Фейсбук/Владимир Зеленский

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали бизнесмена Вадима Альперина, за помощь в поимке которого Президент Зеленский обещал "ценный подарок".

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

По его словам, Альперина задержали после того, как он приехал в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Как сообщали Українськi Новини, адвокат Альперина Андрей Федур сообщил, что его клиент отнюдь не скрывается и впервые слышит, что его разыскивают правоохранители.

Ранее, 26 ноября, Президент Владимир Зеленский пообещал "ценный подарок" тому, кто поможет поймать одного из "крестных отцов" контрабанды в Украине Вадима Альперина. Президент попросил всех подключиться и помочь в поисках Альперина, а также пообещал вознаграждение. По словам Зеленского, Альперин якобы сбежал во время спецоперации по выявлению коррупционеров на таможне.

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