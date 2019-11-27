НАБУ задержало Альперина, - источник

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали бизнесмена Вадима Альперина, за помощь в поимке которого Президент Зеленский обещал "ценный подарок".

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

По его словам, Альперина задержали после того, как он приехал в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Как сообщали Українськi Новини, адвокат Альперина Андрей Федур сообщил, что его клиент отнюдь не скрывается и впервые слышит, что его разыскивают правоохранители.

Ранее, 26 ноября, Президент Владимир Зеленский пообещал "ценный подарок" тому, кто поможет поймать одного из "крестных отцов" контрабанды в Украине Вадима Альперина. Президент попросил всех подключиться и помочь в поисках Альперина, а также пообещал вознаграждение. По словам Зеленского, Альперин якобы сбежал во время спецоперации по выявлению коррупционеров на таможне.