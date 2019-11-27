Кабмин зафиксировал цену на газ для населения в течение отопительного периода

Кабинет Министров внес изменения в положение о специальных обязательствах (ПСО) для внедрения фиксированной страховой цены на газ для бытовых потребителей и производителей тепла, которая будет действовать с 1 января 2020 года по 30 апреля 2020 года.

Об этом в ходе брифинга 27 ноября сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українські Новини.

"Перед зимой мы должны были убедиться, что украинцы будут защищены от колебаний цен на газ, которые теоретически могли бы поспособствовать увеличению тарифов. Этого не будет. Мы приняли решение о гарантированной цене на газ", - сказал он.

Гончарук отметил, что целью госрегулирования является обеспечение стабильности и доступности газа в период января-апреля 2020 года в условиях потенциального отсутствия транспортировки газа украинской газотранспортной системой.

Согласно сообщению на сайте Кабмина, по данному решению страховая цена на газ составит 6 960 гривен/тыс. куб. м (с НДС, но без учета транспортировки).

Отмечается, что данная цена будет на 7% ниже, чем цена на газ в 1-м квартале 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, для бытовых потребителей и производителей тепла, которые откажутся от страховой цены, и в случае неподписания транзитного контракта с "Газпромом", их расходы на закупку газа могут увеличиться на 45%.

Ранее Оржель заявил, что цена на природный газ для населения в 1-м квартале 2020 года будет ниже 8,55 тыс. гривен/тыс. куб. м и что в случае заключения транзитного контракта с "Газпромом" цена на газ в отопительном сезоне 2019/20 будет исторически низкой.

"Нефтегаз" повысил на ноябрь цену на газ для населения на условиях ПСО на 14,6%, или на 622,24 гривен/тыс. куб. м, до 4 899 гривен/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки).

Как сообщали Українські Новини, 2 ноября Украина прекратила закачку и начала отбор природного газа из подземных хранилищ.

По состоянию на 2 ноября запасы газа в ПХГ составили 21,785 млрд куб. м, таким образом, с начала стартовавшего 5 апреля сезона закачки запасы газа в ПХГ увеличились в 2,5 раза, или на 13,040 млрд куб. м.

Как сообщали Українськi Новини, запасы газа в подземных хранилищах росли из-за импорта.