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27 ноября 2019, среда, 13:53 537 Дополнено
Внешняя политика 2019-11-27T14:45:02+02:00
Українські Новини
Apple исправил карты в Росии, указав Крым российским

Apple исправил карты в Росии, указав Крым российским

iPhone, Аннексия Крыма, Оккупация Крыма, Apple, карты Apple
iPhone. Фото: Apple
iPhone. Фото: Apple

Компания Apple внесла правки в карты своей продукции. Теперь оккупированный Россией Крым и все города полуострова будут отмечены российскими на Iphone и других гаджетах Apple.

Соответствующие доказательства изменений в картах на гаджетах продемонстрировал представитель Apple в Госдуме РФ, пишет Interfax.ru.

"Apple внес свои поправки в географические названия субъекта Крым и города федерального значения - Севастополя (в продуктах компании - ред). (Названия - ред.) приведены в соответствие с Конституцией РФ", - сказал председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискаревым.

Глава комитета напомнил, что переговоры по данной теме с представителями компании Apple длились с мая 2019 года. Представители компании неоднократно просили продлить им срок на внесение изменений в свои сервисы. Госдума напоминала, что обозначение Крыма как территории Украины, как это было сначала, по российскому законодательству является уголовным преступлением. На определенном этапе переговоров с Госдумой компания просто сняла упоминание Украины в своих сервисах и не поставила упоминание России как страны, к которой относится крымский регион и его города.

"Мы будем и дальше контролировать, чтобы не было возврата назад", - сказал Пискарев. Он также заметил, что в процессе обсуждения этой темы все утверждали, что здесь нет никакой политики, учитывая, что Apple коммерческая организация.

"Сегодня у нас с Apple ситуация закрыта. Мы видим, что, все как хотели, так и получилось, ни больше, ни меньше. Все сделано как положено, и как это делается, когда речь идет о других государствах, где идет четкая привязка географических наименований субъектов, входящих в границы это государства", - сказал глава комитета.

(Новость дополнена подробностями)

В своем приложении "Погода" компания Apple на территори России начала отображать Крым и Севастополь "российской" территорией. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, в Москве аннексированные Севастополь, Симферополь, Керчь отображаются российской территорией.

При этом на материковой части Украины и на аннексированном полуострове Севастополь, Симферополь, Керчь и другие города не отображаются ни частью Украины, ни России.

Как сообщали Українські Новини, после недавней презентации Apple на которой показали новый iPhone 11, компания предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad, что если они не обновят свои устройства до последней версии программного обеспечения iOS, они не смогут подключиться к интернету. 

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