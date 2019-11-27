Гончарук уволил Недашковского

Кабинет Министров уволил президента национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Юрия Недашковского.

Об этом в своём Telegram написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), передают Українські Новини.

"Кабмин уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского", - написал депутат.

Недашковский руководит "Энергоатомом" с марта 2014 года.

До этого он руководил компанией с февраля 2005 года по октябрь 2006 года, а также с июня 2008 года по август 2012 года.

Позже премьер-министр Алексей Гончарук подтвердил информацию об увольнении Недашковского.

"Решение правительства принято. Это была инициатива министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля", - сказал премьер-министр.

О причинах увольнения Гончарук не сообщил.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году "Энергоатом" увеличил прибыль на 21%, или на 809,4 млн гривен до 4 631,8 млн гривен в сравнении с аналогичными показателями в 2017 году.

В 2018 году компания увеличила чистый доход на 14%, или на 5 567,6 млн гривен до 44 055,3 млн гривен.

"Энергоатом" является оператором 4 действующих атомных электростанций, на которых эксплуатируется 15 атомных энергоблоков, из которых 13 типа ВВЭР-1000 и 2 - ВВЭР-440, общей установленной мощностью 13 835 МВт, 2 гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС установленной мощностью 302 МВт и 2 гидроагрегата Александровской ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.