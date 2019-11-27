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27 ноября 2019, среда, 15:43 241
Политика 2019-11-27T15:43:34+02:00
Українські Новини
Кабмин уволил скандальную замминистра инфраструктуры Клитину

Кабмин уволил скандальную замминистра инфраструктуры Клитину

Александра Клитина, Увольнение с должности, Кабмин
Александра Клитина. Фото: Facebook/Aleksandra Klitina
Александра Клитина. Фото: Facebook/Aleksandra Klitina

Кабинет Министров уволил заместителя министра инфраструктуры Александру Клитину.

Об этом в Telegram написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), передают Українськi Новини.

"Замминистра инфраструктуры Клитина уволена по представлению министра (не по собственному желанию). В ответ на мой вопрос, премьер причины пояснять не захотел. "Чтобы не делать хайп". Министр инфраструктуры Криклий на заседании отсутствовал", - написал он.

Кабинет Министров назначил заместителем министра инфраструктуры Александру Клитину в сентябре текущего года.

Ранее Клитина занимала должность руководителя Офиса поддержки реформ Министерства инфраструктуры, а также была советником бывшего министра инфраструктуры Андрея Пивоварского (2014-2016).

Как сообщали Українські Новини, Криклий хочет уволить Клитину, которая раскритиковала его в переписке с пранкером. 


Кроме того, Клитина пойдет в суд требовать моральную компенсацию из-за секс-скандала. 

Заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, которой приписали получение должности через постель, на своей странице в Facebook показала пример того, як пранкер "Джокер" мог подделать переписку с ней и остальными политиками. Однако пользователи заметили на одном из скриншотов российский телекоммуникационный оператор.

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