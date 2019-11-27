Черноморский циклон несет ливни, но морозы вернутся: синоптик предупредила о резкой смене погоды

После прихода снежного циклона в Украину погода снова изменится резким возвращением тепла и дождями в некоторых регионах. Такая погода продержится до начала декабря, одна первого-второго числа морозы снова вернутся.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Ну, все, морозы отступают - тепло приближается. 27 ноября, зима зачехлит свои тромбоны, лютни и скрипки, репетиция закончилась. Пока что", - сообщила синоптик.

По ее словам, дневная температура среды составит +2...+6 градусов, на Западе и Юге +5...+11 градусов.

"Черноморский циклон принесет на южную часть, в восточные области, в Днепропетровскую, местами в Полтавскую, Кропивницкий и районы, дожди и порывистый ветер", - предупредила Диденко.

Так, хотя воздух уже и холодны, перестройка на теплый процесс будет происходить не так быстро, потому временами дождь будет сменяться с мокрым снегом, от чего дороги дороги могут быть с гололедом или просто очень скользкими. На остальной территории Украины - без существенных осадков.

В Киеве же 27-го ноября осадки маловероятны, днем ​​ожидается +1...+3 градуса. К концу недели в Киеве потеплеет до +5 градусов, в пятницу пройдут дожди.

"Это потепление будет кратковременным, 1-2 декабря снова к нам придет похолодание. Поэтому пока все равно внимательно следим за прогнозами погоды и за головой. ибо изменчивость и прыжки будут и там, и там", - посоветовала Диденко.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, синоптики изменили прогноз на зиму-2020. Тем временем в конце осени на смену морозам и ветрам придет резкое потепление и дожди.