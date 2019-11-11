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11 ноября 2019, понедельник, 15:17 125
Силовые структуры 2019-11-11T15:45:01+02:00
Українські Новини
Белоусов стал прокурором Донецкой области

Белоусов стал прокурором Донецкой области

Генпрокуратура, ГПУ, Прокурор, Руслан Рябошапка
Евгений Белоусов и Гюндуз Мамедов Фото: gp.gov.ua
Евгений Белоусов и Гюндуз Мамедов Фото: gp.gov.ua

После того, как прокурором Волынской области назначен кум заместителя Рябошапки, генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Евгения Белоусова прокурором Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

11 ноября заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов представил Белоусова коллективу органов прокуратуры области. Белоусов родился 31 марта 1984 года в Киевской области. Работает в органах прокуратуры с 2010 года.

До этого назначения занимал должность первого заместителя военного прокурора Объединенных сил. Имеет государственную награду "За военную службу Украине".

Как сообщали Українські Новини, Рябошапка уволил прокуроров Житомирской, Винницкой, Одесской и Черкасской областей. Также треть прокуроров ГПУ не прошли переаттестацию, а генпрокуратура хочет уволить 218 прокуроров.

Кроме того, Рябошапка назначил своим советником аспиранта Пшонки и Генпрокуратура проведет аудит работы управления спецрасследований. Тем временем Рябошапка получил первую зарплату почти в 4 раза больше оклада и назначил себе двух замов, забыв провести конкурс.

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