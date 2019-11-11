Белоусов стал прокурором Донецкой области

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

11 ноября заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов представил Белоусова коллективу органов прокуратуры области. Белоусов родился 31 марта 1984 года в Киевской области. Работает в органах прокуратуры с 2010 года.

До этого назначения занимал должность первого заместителя военного прокурора Объединенных сил. Имеет государственную награду "За военную службу Украине".

Как сообщали Українські Новини, Рябошапка уволил прокуроров Житомирской, Винницкой, Одесской и Черкасской областей. Также треть прокуроров ГПУ не прошли переаттестацию, а генпрокуратура хочет уволить 218 прокуроров.

Кроме того, Рябошапка назначил своим советником аспиранта Пшонки и Генпрокуратура проведет аудит работы управления спецрасследований. Тем временем Рябошапка получил первую зарплату почти в 4 раза больше оклада и назначил себе двух замов, забыв провести конкурс.

