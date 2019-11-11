Білоусов став прокурором Донецької області

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

11 листопада заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов представив Білоусова колективу органів прокуратури області. Білоусов народився 31 березня 1984 року в Київській області. Працює в органах прокуратури з 2010 року. До цього призначення обіймав посаду першого заступника військового прокурора Об'єднаних сил. Має державну нагороду "За військову службу Україні".

Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка звільнив прокурорів Житомирської, Вінницької, Одеської та Черкаської областей. Третина прокурорів ГПУ не пройшли переатестацію, а генпрокуратура хоче звільнити 218 прокурорів.

Крім того, Рябошапка призначив своїм радником аспіранта Пшонки і Генпрокуратура проведе аудит роботи управління спецрозслідувань. Тим часом Рябошапка отримав першу зарплату майже в 4 рази більше окладу і призначив собі двох заступників, забувши провести конкурс.