Порошенко в который раз не пришел на допрос в ГБР

Бывший Президент Петр Порошенко уже в который раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Об этом Українським Новинам сообщила в пресс-служба бюро.

Допрос был запланирован на понедельник.

"Не пришел он", - сообщило ведомство.

Ранее Порошенко не пришел на допрос 5 и 7 ноября.

Как сообщали Українськi Новини, ранее суд разрешил Госбюро расследований изъять в Пенсионном фонде информацию о начисленной зарплате Порошенко. Ранее суд выдал ГБР доступ к информации о доходах Порошенко за 5 лет.

Напомним, бывший Президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований.

Ранее бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов сообщил, что бывшему Президенту Петру Порошенко назначили три проверки на полиграфе по обвинениям в краже денег у армии и из бюджета. 13 сентября Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива.



В сентябре Порошенко не явился на очередной допрос в ГБР из-за пленарного заседания.



Кроме того, Портнов вызвал Порошенко в прямой эфир на любом телеканале.

Также в Запорожье из памятника Ленину сделали памятник Петру Порошенко.



Тем временем ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования.