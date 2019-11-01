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01 ноября 2019, пятница, 07:00 450 Мнение
Общество 2019-11-01T07:00:02+02:00
Українські Новини
Кабмин массово увольняет чиновников, секс-гигант Яременко угрожает журналистам, АРМА ворует арестованное имуще

Кабмин массово увольняет чиновников, секс-гигант Яременко угрожает журналистам, АРМА ворует арестованное имущество

Сокращение, Слуга народа, ФОП, АРМА, Владимир Зеленский, погода в Украине, Богдан Яременко

Команда Зеленского ввела новые поборы для физлиц-предпринимателей, налогом это не назовешь. Мало того, что они заставляют всех ФОПов покупать кассовые аппараты, так теперь и еще придется платить за их обслуживание по 1000 гривен в месяц. Такую цифру озвучила автор законопроекта Роксолана Пидласа. Правда, тут же испугалась своей смелости и через час забрала свои слова обратно: мол абонплаты никакой не будет. Но тут ей уже вряд ли поверят на слово.

 
Кабмин начинает самое массовое сокращение госслужащих. Уволят 18 тыс. человек – работников райгосадминистраций. То есть, выгонят каждого третьего работника РГА или каждого 12-го госслужащего Украины. За локаут отвечает Дубилет. Конечно, он всем обещает раздать "плюшки" в виде компенсаций и переобучения.
 
Государственное агентство по управлению арестованными активами разворовывало эти самые активы – продавало своим фирмам за бесценок. В этом АРМА обвинил новый министр юстиции Малюська. Он долго разбирался в мутных схемах и понял, что за это никого не накажут. Слишком хитро прямо под вором написано законодательство. Создание АРМА активно лоббировал "Народный фронт" и часть грантоедов.
 
У секс-гиганта украиснкого парламента вторая стадия кризиса. От отрицания он перешел к гневу. Прямо в Раде он начал угрожать журналистам, которые опубликовали его переписку с проституткой в сессионном зале, что посадит их на 7 лет за раскрытие тайны частной переписки. Какой частной, Яременко!? Депутаты в Раде находятся в публичном месте и обязаны принимать законы, а не вызывать проституток. Границы частного у политиков всегда ограничены, поскольку от их решений зависят судьбы миллионов граждан. Именно для этого существую СМИ, чтобы люди знали правду о том, чем занимаются политики на самом деле.
 
За Яременко вступился его начальник – замглавы фракции Корниенко. Он сказал, что скандалиста наказывать вообще не будут. Но тут шум подняла оппозиция и потребовала снять его с должности главы комитета по иностранным делам. И даже разослала в западные посольства информацию о его неблаговидном поступке.
 
Но самое забавное, что трогательные извинения он написал не сам, а под давлением пранкера, который выдал себя в переписке с депутатом за генпрокурора. В итоге глава фракции Слуги народа пообещал лишить Яременко должности главы комитета.
 
В Киеве весело празднуют Хеллоуин. Здесь почитайте, где развлечься, а здесь, где снять нарядные фоточки.
 
Сегодня и завтра Украину подморозит до -7.

Kiss peace love
Денис Иванеско

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