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31 октября 2019, четверг, 17:02 25
Верховная Рада и партии 2019-10-31T17:03:14+02:00
Українські Новини
Угодивший в секс-скандал депутат Яременко угрожает посадить журналистов на 7 лет за публикацию его переписки

Угодивший в секс-скандал депутат Яременко угрожает посадить журналистов на 7 лет за публикацию его переписки

Верховная Рада, Проститутки, Секс-скандал, Слуга народа, Богдан Яременко
Богдан Яременко. Фото: Facebook Богдан Яременко
Богдан Яременко. Фото: Facebook Богдан Яременко

Председатель комитета Верховной Рады по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко ("Слуга народа") извинился за свою переписку на заседании парламента и напомнил об уголовной ответственности за нарушение ее тайны.

Об этом он сообщил на заседании Рады, передают Українськi Новини.

"Прежде всего хочу начать с извинений перед теми, кому я за последние пару дней принес неудобства и некомфортную ситуацию. Прежде всего, это моя семья, они не заслужили этого. Моя жена - единственная в жизни, которая знает обо мне все, не имеет ко мне претензий именно потому, что знает обо мне все. Имеют другие", - сказал Яременко.

Депутат извинился перед фракцией, Президентом и избирателями.

Также политик напомнил об уголовной ответственности за нарушение тайны его переписки.

"Если у моей жены нет ко мне претензий, то у кого есть претензии? Претензии есть у моралистов. Так вот, дорогие друзья, если вы хотите поговорить о морали и о законе, то давайте. В этой стране существует закон, который защищает мою и каждого из вас личную переписку. Опубликование переписки является уголовным преступлением и тот, кто сделал это заработал от 3 до 7 лет. Я не угрожаю, я просто напоминаю про закон и мораль, которые для всех одни", - заявил он.

Как сообщали Українськi Новини, 30 октября Яременко заявил о сфабрикованности им переписки с проституткой.

Позже он удалил пост, в котором сообщал, что перепиской с проституткой он хотел обмануть журналистов, чтобы показать их непрофессионализм, и извинился.

После инцидента Арахамия предложил уволить Яременко с должности председателя международного комитета из-за проституток, хотя ранне "Слуга народа" приняли решение не наказывать Яременко.

Больше новостей о: Верховная Рада Проститутки Секс-скандал Слуга народа Богдан Яременко

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