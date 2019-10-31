Кабмин объявил масштабное сокращение - увольняют более 18 тысяч госслужащих

Кабинет Министров намерен сократить штат сотрудников районных государственных администраций на 18,4 тыс. человек или 33%.

Об этом министр Кабмина Дмитрий Дубилет написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Мы сокращаем штат районных государственных администраций (РГА) на 18 449 позиций", - написал он.

Дубилет отмечает, что такое решение призвано повысить эффективность работы госорганов.

Результаты анализа, проведенные правительством, показали, что часть функций райадминистраций дублируется с объединенными территориальными общинами, часть функций устарела, а часть - неэффективна и будет ликвидирована.

Дубилет отмечает, что все сотрудники, подлежащие увольнению, будут уведомлены об этом за 2 месяца и им будет выплачена компенсация.

Кроме того, Кабмин вместе с Госслужбой занятости готовится уволенным госслужащим предложить новую работу и проффесиональное обучение для нее или подготовку к началу собственного бизнеса, запустить для них бесплатный курс ІТ-грамотности.

На данный момент, согласно постановлению Кабмина №91 от 25 марта 2014 года (с учетом внесенных изменений в 2016-2019 годах), предельная численность работников областных госадминистраций составляет 17,1 тыс. сотрудников, райадминистраций - 55,9 тыс. человек.

Как сообщали Українськi Новини, всего в Украине 226,5 тыс госслужащих, которых сокращают на 8%.

Постановлением №746 от 19 июня 2019 года Кабмин сократил общую численность работников райгосадминистраций на 28% с 55,9 тыс. до 40,4 тыс. человек с 2020 года.

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству финансов при подготовке проекта государственного бюджета на 2020 год сократить расходы на содержание чиновников на 10%.

Ранее Зеленский уволил 3 председателей райадминистраций в Херсонской области, а с начала года уволилось более 10% сотрудников облгазов.