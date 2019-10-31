Хэллоуин-2019 в Киеве: где развлечься в праздник

В самом разгаре время шокирующего макияжа и креативных костюмов – Хэллоуин. И по традиции в праздник ужасов и страха готовятся вечеринки и тематические фестивали, где посетителей рады пугать и развлекать среди невероятных декораций.

О том, куда пойти в Хэллоуин в Киеве, расскажут Українські Новини.

Бал у Воланда

В лучших традициях Булгаковского произведения "Мастер и Маргарита" на бал к Мессиру приглашена вся нечисть. Костюмированный вечер оставит неизгладимые впечатления, заставив поверить в мистику даже самых отпетых скептиков. Действо начнется в 19:00 по адресу ул. Бульварно Кудрявская, 9а, однако стоит поспешить с покупкой билетов, чтобы занять столик.

Велесова Ночь на Андреевском спуске

Мероприятие в лучших традициях украинского Хэллоуина, называемого Велесовой ночью, продемонстрирует яркое шоу, демонстрирующее самые увлекательные стороны народных празднований. К тому же вечер пройдет не без угощений и запоминающейся музыки, и, конечно же, новых впечатлений.

Фестиваль "Загадочная Япония"

Фестиваль японской культуры с демонстрацией новейших технологий, исторических и модерных косплеев, развлечений, а также традиций древней страны уже совсем скоро сольется с не менее удивительным праздником Хэллоуином. По этому случаю с 1-го по 3-е ноября появится новый сегмент, называемый "Мистическая Япония: Хэллоуин".

В темном-темном туалете… страшные-страшные истории…

Да-да, в туалете! Даже здесь не безопасно в Хэллоуинскую ночь. Забавную, захватывающую экскурсию, наполненную жуткими историями, 1 ноября проводит Музей Истории Туалета по ул. Рыбальская, 22. Посетителей ожидают неожиданные и интересные исторические факты о разных странах, связанные с незамысловатой комнатой.

Back to the 90's

Необычную тему для Хэллоуинской вечеринки предлагает Docker-G pub. 2 ноября зал заполнится музыкой из 90-х, кислотными цветами, выходящим за все рамки макияжем и прическами, самым необычным сочетанием вещей, жвачкой Love is и чупа-чупсами.

Между тем, 31 ноября заведение также организовывает тематический, однако уже жуткий вечер.

Хэллоуин в "Променада центр"

В ТЦ "Променада центр" вечером по случаю празднования Хэллоуина ожидается целая шоу-программа с конкурсами, призами и пеньятами. При этом гости смогут примерять на себе аквагрим и посетить мастер-класс по вырезанию злобных гримасах в тыквах.

Для любителей более спокойного отдыха, всегда прекрасным вариантом будет посетить кино с единомышленниками, при этом поднять себе настроение Хэллоуинскими костюмами прохожих. К празднику наиболее подходящими картинами станут нововышедшие "Семейка Аддамс", "Зомбилэнд: Двойной выстрел", "Колдунья: Владычица тьмы", "Дух ведьмы".

Как сообщали Українські Новини, к Хэллоуину уже стали ясны персонажи-лидеры, в которых предпочитают преображаться в праздник.

При этом все новые идеи злобных тыкв-светильников Джека появляются в сети с детальными инструкциями по реализации.