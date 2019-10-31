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31 октября 2019, четверг, 08:22 2174
Верховная Рада и партии 2019-10-31T08:23:49+02:00
Українські Новини
Яременко заставил извиниться пранкер: текст переписки депутата с "Джокером"

Яременко заставил извиниться пранкер: текст переписки депутата с "Джокером"

Извинения, Джокер, пранкер, Партия
Богдан Яременко. Фото: oleg.fedonyuk/Facebook
Богдан Яременко. Фото: oleg.fedonyuk/Facebook

Депутат Рады от "Слуги народа" и глава комитета по международным делам Богдан Яременко извинился за свой скандал, когда он договаривался о сексе с девушкой за 100 долларов в час, из-за украинского пранкера под ником "Джокер", сообщает "Страна".

Первоначально Яременко говорил, что он сознательно сам засветил эту переписку и она, на самом деле якобы "не настоящая". Но потом он удалил этот пост и написал новый - уже с раскаянием за содеянное и с извинениями перед детьми, женой, фракцией и президентом.  Это многих удивило, так как кардинально противоречило прежней линии поведения депутата.

Побудил Яременко принести извинения "Джокер". Как пранкер рассказал изданию, он уже некоторое время переписывался с Яременко под видом генпрокурора Рябошапки.

И от его имени пранкер и посоветовал Яременко удалить свой пост и принести извинения фракции и Президенту. Что депутат оперативно и сделал. При этом, он полностью осознает свою вину и посыпает голову пеплом.

"Одним словом, мудак. Признаю", - написал Яременко.

Он также рассказал, что думал, что сидит в "защищенном углу" и журналисты не смогут снимать экран его телефона. То есть, таким образом, еще раз фактически подтвердил подлинность переписки с девушкой "за 100 долларов". 

Также издание опубликовало переписки Яременко с пранкером-"Рябошапкой".

Как сообщали Українські Новини, журналистка, уличившая Яременко в заказе проститутки в Раде, требует лишить его мандата депутата. Также Яременко обвинил журналистов в том, что они не проверили факты перед публикацией его переписки. Кроме того, Яременко рассказал о реакции жены.

Тем временем скандалу с Яременко посвятили Telegram-стикеры.

Больше новостей о: Извинения Джокер пранкер Партия "Слуга народа" Богдан Яременко

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