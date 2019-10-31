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31 октября 2019, четверг, 14:06 237
Верховная Рада и партии 2019-10-31T14:07:56+02:00
Українські Новини
Арахамия хочет уволить Яременко с должности председателя международного комитета из-за проституток

Арахамия хочет уволить Яременко с должности председателя международного комитета из-за проституток

Проститутки, Увольнение, Давид Арахамия, Богдан Яременко, Рада 9 созыва
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/oleg.fedonyuk
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/oleg.fedonyuk

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия вынесет вопрос санкций против члена фракции Богдана Яременко и выступает за его уход с должности председателя международного комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"Я считаю, что есть 3 пути решения этого вопроса. Могут быть, потенциальных. 1-й путь - господин Яременко уходит с должности главы комитета. 2-й путь, более суровый - господин Яременко уходит из фракции. 3-й путь, совсем суровый - господин Яременко складывает мандат. 3 могут быть потенциальных решения. Не может быть такого: давайте сделаем вид, что ничего не было", - сказал Арахамия.

Председатель фракции лично выступает за уход Яременко с должности председателя комитета и считает, что инцидент не подорвал имидж Украины и комитета парламента на международной арене.

"Я поддержал бы, наверное, первый вариант, потому что это была личная переписка, так или иначе. Это не была политическая история, поэтому я думаю, что первый вариант лично удовлетворил бы меня", - отметил политик.

По его словам, фракция намерена собраться в пятницу после заседания Рады, где будет вынесет этот вопрос.

Как сообщали Українськi Новини, депутата Яременко уличили в том, что он снимал проститутку в Верховной Раде за 100$ в час. 


Позже Яременко признал, что заказывал проституток в Раде, но назвал это "сфабрикованной провокацией". 

Также Яременко поймали на еще двух переписках - одной он рассказывал, что женат, а у второй спрашивал, сколько ей нужно денег в месяц. 

Кроме того, Яременко обвинил журналистов в том, что они не проверили факты его переписки.

Тем временем Яременко заставил извиниться пранкер

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