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31 октября 2019, четверг, 06:16 30
Жизнь 2019-10-31T08:06:29+02:00
Українські Новини
Сегодня ночью отмечается Хэллоуин: самые необычные локации, где можно сфотографироваться в Киеве

Сегодня ночью отмечается Хэллоуин: самые необычные локации, где можно сфотографироваться в Киеве

Киев, Хэллоуин, Локации, Хэллоуин-2019, Фотозоны
Скриншот: Instagram/milkbarkiev
Скриншот: Instagram/milkbarkiev

В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечается Хэллоуин. В Украине праздник приобретает все большую популярность, в частности, из-за ярких традиций, мистических образов и оригинальных локаций. О самых интересных местах в Киеве, где можно сделать красивые фото, расскажут Українські Новини.


Огромный бирюзовый череп стоит на улице Шота Руставели, 16.

Скриншот: Instagram/milkbarkievСкриншот: Instagram/milkbarkiev

Море тыкв можно найти на улице Мечникова, 7.

Скриншот: Instagram/goodgirlkiev Скриншот: Instagram/goodgirlkiev


Сфотографироваться с котиком можно по адресу улица Ивана Франко, 7.  

Скриншот: Instagram/china.hiСкриншот: Instagram/china.hi


Такая милая локация находится на улице Пушкинская, 5.

Скриншот: Instagram/blurcoffeeshop Скриншот: Instagram/blurcoffeeshop

Мистическая фотозона находится в развлекательном центре Dream Town 2, на третьем этаже.

 

 



Українські Новини показали как сделать грим на Хэллоуин своими руками

Ранее стало известно, что американцы на Хеллоуин потратят 2,7 млн долларов на конфеты и 3,2 млн - на костюмы. 

Кроме того, можно испечь страшное и вкусное печенье на Хэллоуин: лучшие рецепты.  

Также посмотрите, как можно задекорировать тыквой дом.

Больше новостей о: Киев Хэллоуин Локации Хэллоуин-2019 Фотозоны

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