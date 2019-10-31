Сегодня ночью отмечается Хэллоуин: самые необычные локации, где можно сфотографироваться в Киеве

В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечается Хэллоуин. В Украине праздник приобретает все большую популярность, в частности, из-за ярких традиций, мистических образов и оригинальных локаций. О самых интересных местах в Киеве, где можно сделать красивые фото, расскажут Українські Новини. Огромный бирюзовый череп стоит на улице Шота Руставели, 16. Скриншот: Instagram\/milkbarkiev Море тыкв можно найти на улице Мечникова, 7. Скриншот: Instagram\/goodgirlkiev Сфотографироваться с котиком можно по адресу улица Ивана Франко, 7. Скриншот: Instagram\/china.hi Такая милая локация находится на улице Пушкинская, 5. Скриншот: Instagram\/blurcoffeeshop Мистическая фотозона находится в развлекательном центре Dream Town 2, на третьем этаже. Українські Новини показали как сделать грим на Хэллоуин своими руками. Ранее стало известно, что американцы на Хеллоуин потратят 2,7 млн долларов на конфеты и 3,2 млн - на костюмы. Кроме того, можно испечь страшное и вкусное печенье на Хэллоуин: лучшие рецепты. Также посмотрите, как можно задекорировать тыквой дом.