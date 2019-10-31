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31 октября 2019, четверг, 14:05 134
Верховная Рада и партии 2019-10-31T14:12:00+02:00
Українські Новини
После секс-скандала нардепа Яременко хотят снять с должности главы комитета Рады по иностранным делам

После секс-скандала нардепа Яременко хотят снять с должности главы комитета Рады по иностранным делам

Слуга народа, Верховная Рада Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь, ОПЗЖ, Богдан Яременко, Антонина Славицкая
Богдан Яременко. Фото: hvylya.net
Богдан Яременко. Фото: hvylya.net

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Антонина Славицкая, комментируя секс-переписку в сессионном зале председателя парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко (фракция "Слуга народа"), заявила, что фракция ОПЗЖ намерена инициировать его отзыв с должности председателя комитета.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

"Вчера все мы стали свидетелями непрофессионального и позорного поведения председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Возмущает даже не собственно поведение этого человека, а тот поток лжи и оправданий, который начался после этого. Я убеждена, что руководитель Комитета по иностранным делам должен олицетворять дипломатию, представляя нас на международной арене. Кроме того, во фракцию, которая делегировала Яременко в комитет, входит много женщин-профессионалов, которые могут достойно выполнять обязанности главы комитета. Мы будем инициировать отзыв председателя Комитета по вопросам внешней политики, поскольку не видим никакой реакции от фракции "Слуга народа", которую он представляет", - сказала Славицкая.

Больше новостей о: Слуга народа Верховная Рада Украины Оппозиционная платформа - За жизнь ОПЗЖ Богдан Яременко Антонина Славицкая

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