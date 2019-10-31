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31 октября 2019, четверг, 11:35 1258
Экономика 2019-10-31T11:44:19+02:00
Українські Новини
Кассовые аппараты для бизнеса в смартфоне будут стоить от тысячи гривен

Кассовые аппараты для бизнеса в смартфоне будут стоить от тысячи гривен

Бизнес, Физлица-предприниматели, Смартфон, Кассовый аппарат, Государственная налоговая служба Украины, Партия
Смартфон. Фото: blogs.adobe
Смартфон. Фото: blogs.adobe

Кассовые аппараты в смартфоне обойдутся украинским предпринимателям от тысячи гривень в месяц, что является примерной стоимостью обслуживания приложения Государственной налоговой службы, которое будет доступно к бесплатному скачиванию с 1 января 2020 года. 

Об этом в интервью LIGA.net рассказала представительница парламентской фракции "Слуга народа" и один из авторов закона о "тотальной фискализации" Роксолана Пидласа.

"Рассказы о том, что РРО обойдется предпринимателям в 50 000 – 70 000 гривень – это точно неправда. Сейчас Налоговая должна выбрать одно из восьми приложений для РРО в смартфоне – оно будет бесплатным. Вероятно, у него будет плата за обслуживание, но речь идет о символической сумме – порядка 1 000 грн в месяц. Даже для ФОП первой группы с оборотом 300 000 грн это не такие большие деньги", - сказала Пидласа.

Также Пидласа заявила, что речь об "абонплате" за использование программных РРО от ГНС пока не идет.

"Представители Налоговой службы заверили, что вопрос абонплаты даже не рассматривается. Государство возьмет на себя все расходы. Программные РРО будут бесплатными для всех", - отметила она.

Как сообщали Українські Новини, вместо кассового аппарата в Украине разрешили использовать смартфоны и планшеты. Также у Зеленского заявили, что 50 самых популярных услуг в Украине будут переведены в онлайн.

Ранее Кабмин тестировал новую систему кассовых расчетов e-receipt.

Больше новостей о: Бизнес Физлица-предприниматели Смартфон Кассовый аппарат Государственная налоговая служба Украины Партия "Слуга народа"

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