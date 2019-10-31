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31 октября 2019, четверг, 10:52 112
Верховная Рада и партии 2019-10-31T10:53:43+02:00
Українські Новини
"Слуга народа" не будет наказывать Яременко, который заказывал проститутку в Раде

"Слуга народа" не будет наказывать Яременко, который заказывал проститутку в Раде

Проститутка, Верховная Рада Украины, Партия
Яременко в Раде. Фото: укрфото
Яременко в Раде. Фото: укрфото

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко не видит причин применять санкции к члену фракции, председателю комитета по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдану Яременко и считает неправильной съемку личных переписок.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.

"Ну мы же не комиссия этики, морали. Ее же упразднили", - сказал Корниенко, отвечая на вопрос о возможных санкциях.

Депутат также считает вмешательством в личную жизнь съемку личной переписки депутатов в зале заседаний Рады.

"У нас есть статья в Уголовном кодексе о вмешательстве в личную жизнь, поэтому я бы советовал парламентским фотокорреспондентам быть внимательнее к тому, что они делают. В какой-то момент это может вызвать реакцию. То, что так делали раньше, не означает, что это правильно", - заявил политик.

Как сообщали Українськi Новини, 30 октября Яременко заявил о сфабрикованности им переписки с проституткой.

Позже Яременко удалил пост, в котором сообщал, что перепиской с проституткой он хотел обмануть журналистов, чтобы показать их непрофессионализм, и извинился.

Больше новостей о: Проститутка Верховная Рада Украины Партия "Слуга народа" Александр Корниенко Богдан Яременко

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