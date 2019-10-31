"Слуга народа" не будет наказывать Яременко, который заказывал проститутку в Раде

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко не видит причин применять санкции к члену фракции, председателю комитета по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдану Яременко и считает неправильной съемку личных переписок.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.

"Ну мы же не комиссия этики, морали. Ее же упразднили", - сказал Корниенко, отвечая на вопрос о возможных санкциях.

Депутат также считает вмешательством в личную жизнь съемку личной переписки депутатов в зале заседаний Рады.

"У нас есть статья в Уголовном кодексе о вмешательстве в личную жизнь, поэтому я бы советовал парламентским фотокорреспондентам быть внимательнее к тому, что они делают. В какой-то момент это может вызвать реакцию. То, что так делали раньше, не означает, что это правильно", - заявил политик.

Как сообщали Українськi Новини, 30 октября Яременко заявил о сфабрикованности им переписки с проституткой.

Позже Яременко удалил пост, в котором сообщал, что перепиской с проституткой он хотел обмануть журналистов, чтобы показать их непрофессионализм, и извинился.