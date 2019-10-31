В последний день октября Украину "подморозит" до -7: синоптик рассказала о погоде до конца недели

Сегодня, 31 октября, в Украине ожидается холодная и сухая погода. Об этом заявила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Сообщается, что ночью ожидается -2-7 градусов, а днем ​​2 + 8 градусов.

В Киеве ночь подморозит до -2-5 градусов, днем ​​в четверг предполагается + 3 + 6 градусов. Осадки маловероятны.

Кроме того, в дальнейшем холодная погода еще продлится, но с воскресенья ожидается потепление.



"А пока не перемерзайте, коварный переходный период так и ждет, чтобы наслать вирусы и простуды, защищайтесь шапками, теплыми котами, термобельем и соответствующими ботинками и сапогами", - посоветовала синоптик.







Как сообщали Українські Новини, в ноябре ожидаются снегопады, сильные морозы и гололед.



Ранее синоптик сообщила, что антициклон Oldenburgia несет в Украину холод и морозы.



Также стало известно, что зима обещает быть как теплой с дождями, так и рекордно холодной со снегопадами - сильнейшими за 30 лет.

Тем временем в Европе прогнозируют очень сильные морозы, каких не было уже 30 лет. Циклон уже назвали "Монстр с Востока".





