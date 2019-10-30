Секс, встречи, свидания: скандалу с Яременко посвятили Telegram-стикеры

Пользователи месседжера Telegram создали 14 стикеров, посвященных депутату Рады от "Слуги народа" Богдану Яременко и сексуальному скандалу вокруг него. Стикеры появились в месседжере сегодня, 30 октября, сообщают Українські Новини.

В частности, стикеры посвящены самым ярким фактам из скандала Яременко, который во время работы в сессионном зале Парламента переписывался в онлайн-сети знакомств и общался с девушкой насчет ее условий и цены одного часа времяпровождения с ней.

Народный депутат в своем смартфоне общался в двух чатах со знакомствами "Сеть знакомств Мам.." и "Loveeto"". И во время голосования Яременко как раз читал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая в анкете указала предпочтения: секс, встреча, свидания. Также девушка указала, что ее не интересуют отношения.

В переписке девушка настаивала на том, чтобы секс был защищенным. Предлагала депутату как классический вариант половых отношений, так и оральный, сходу наложив категорический запрет на анальный секс. За такие услуги дама требовала 100 долларов за час и оптовый вариант - 150 долларов за 2 часа. Алина принимала пожелания, но на ночь оставаться отказалась.

Богдан Яременко является председателем комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. У депутата есть супруга Виктория и двое детей – дочь и сын.

Как сообщали Українські Новини, депутат Яременко признал, что заказывал проституток в Раде, но назвал это "сфабрикованной провокацией". После этого соцсети высмеяли отмазку Яременко. Кроме того, стало известно, что Яременко не только искал себе проститутку в Раде, но и "вторую половинку" на сайте знакомств Тиндер.

Полиция заявила, что в действиях Яременко ничего преступного нет. Также Яременко "сфабриковал" еще две переписки, где общался с девушками и спрашивал, сколько нужно денег в месяц.

После этого Яременко обвинил журналистов в том, что они не проверили факты перед публикацией его переписки. Кроме того, Яременко рассказал о реакции жены.

Тем временем Яременко извинился перед Зеленским и удалил пост с "отмазкой".