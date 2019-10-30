Депутат Яременко снимал проститутку в Верховной Раде за 100$ в час

Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко вчера во время работы в сессионном зале Парламента переписывался в онлайн-сети знакомств и общался с девушкой насчет ее условий и цены одного часа времяпровождения с ней. Об этом сообщают "Буквы", также опубликовав скандальные фотографии переписки депутата Яременко.

Народный депутат в своем смартфоне общался в двух чатах со знакомствами "Сеть знакомств Мам.." и “Loveeto". И во время голосования Яременко как раз читал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая в анкете указала предпочтения: секс, встреча, свидания. Также девушка указала, что ее не интересуют отношения.

Потом Богдан Яременко стал переписываться с девушкой, возможно другой.

Яременко: …условия встречи с тобой?

Девушка: Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно.

И во время голосования Яременко как раз читал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая в анкете указала предпочтения: секс, встреча, свидания. Также девушка указала, что ее не интересуют отношения.

Переписка Яременко. Фото: Буквы

У Богдана Яременко есть супруга Виктория и двое детей – дочь и сын.

А также ранее "Слуга народа" кнопкодав Литвиненко в Раде готовился загулять в пятницу: шашлык, помидоры, хлебушек и пшеничная "слеза".

После того, как любовную переписку нардепа Криворучко от "Слуги народа" запечатлели журналисты, остальные нардепы теперь переписываются, скрывая телефоны под документами.