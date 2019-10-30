Яременко покупал проституток и отпускал их на волю - соцсети высмеяли отмазку депутата Слуги народа

Вчера на заседании Верховной Рады народный депутат от Слуги народа Богдан Яременко, который также является председателем комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, заказывал себе проститутку за 100 долларов в час, правда, за 2 часа - небольшая скидка, 150 долларов. Между тем, Яременко имеет жену Викторию и двоих детей.

Сам же Яременко рассказывает, что это все была его спланированная провокация, и журналисты сфотографировали то, чего нет. А в соцсетях уже бодро шутят на эту тему, желают народного депутата за тот разнос, который ему дома устроит жена, советуют ночевать в Раде и купить бронник, а еще предполагают, что проституток он покупал только для того, чтоб отпустить их на свободу.

Все началось с того, что депутат Яременко снимал проститутку в Верховной Раде за 100$ в час. А потом он заявил, что признал, что заказывал проституток в Раде, но назвал это "сфабрикованной провокацией".

А также ранее "Слуга народа" кнопкодав Литвиненко в Раде готовился загулять в пятницу: шашлык, помидоры, хлебушек и пшеничная "слеза".

После того, как любовную переписку нардепа Криворучко от "Слуги народа" запечатлели журналисты, остальные нардепы теперь переписываются, скрывая телефоны под документами.