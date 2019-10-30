Яременко обвинил журналистов в том, что они не проверили факты перед публикацией его переписки

Председатель комитета Верховной Рады по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко (фракция "Слуга народа") обвиняет журналистов в непроверке фактов перед публикацией его переписки.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.

"Я пытался продемонстрировать протест, что это не журналистика, а практически издевательство над информационными потоками, издевательство над людьми, когда что-то увидели, не переспросили, не проверили и выкинули как желтый жареный факт. Не стоит говорить о том, чего нет", - отметил он.

Депутат отметил, что коллеги отговаривали его от фабрикации.

"Я сделал, чтобы показать, что кто-то, кто называет себя журналистом, злоупотребляет. Результат - я считаю, что мы показали, что это идиотизм - фотографировать и не рассказывать о сути происходящего, не рассказывать пояснений участника, игнорировать факты и подавать первые реакции. Это не журналистика", - подчеркнул парламентарий.

Саму переписку депутат отрицает и называет ее полностью сфабрикованной, а публикации личных переписок - неэтичными.

Яременко считает, что подобные публикации переписок отвлекают внимание общественности от серьезных проблем.

"Я думаю, у нас люди не настолько глупые, как считают журналисты, которые скармливают им эти непроверенные утки", - добавил политик.

Как сообщали Українські Новини, в среду Яременко заявил о сфабрикованности им переписки с проституткой.



Кроме того, соцсети высмеяли отмазку Яременко.