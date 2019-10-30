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30 октября 2019, среда, 13:24 368
Верховная Рада и партии 2019-10-30T13:40:14+02:00
Українські Новини
Яременко не только искал себе проститутку в Раде, но и "вторую половинку" на сайте знакомств Тиндер

Яременко не только искал себе проститутку в Раде, но и "вторую половинку" на сайте знакомств Тиндер

Проститутки, Рада, Переписка, Tinder, Тиндер-скандал, Богдан Яременко

Сегодня в сессионном зале Верховной Рады депутат Богдан Яременко от партии "Слуга народа" в приложении для знакомств Tinder рассматривал девушек после того, как признал, что заказывал проституток в Раде.

Об этом сообщает сайт "#Буквы".

"Так, Яременко в смартфоне зашел в приложение для знакомств Tinder и стал пролистывать "предложенных" ему девушек. Стоит отметить, что в данном приложении пользователь должен указать возрастной диапазон, территорию, где должна проживать “половинка”, и тогда программа выдает пользователи подходящие анкеты. Если пользователю предложенная анкета не нравится, он ее пролистывает, если наоборот – ставит "лайк"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что депутат после того, как посмотрел предложенных девушек, выключил телефон и спрятал его в карман пиджака.

Как сообщали Українські Новини, Яременко признал, что заказывал проституток в Раде, но назвал это "сфабрикованной провокацией".

Ранее журналисты запечатлели любовную переписку депутат Криворучко от "Слуги народа", остальные нардепы теперь переписываются, скрывая телефоны под документами.

Больше новостей о: Проститутки Рада Переписка Tinder Тиндер-скандал Богдан Яременко

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