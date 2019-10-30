Секс, зустрічі, побачення: скандалу з Яременком присвятили Telegram-стікери

Користувачі меседжера Telegram створили 14 стікерів, присвячених депутатові Ради від "Слуги народу" Богдану Яременку і сексуальному скандалу навколо нього. Стікери з'явилися в меседжері сьогодні, 30 жовтня, повідомляють Українські Новини.

Зокрема, стікери присвячені найяскравішим фактами зі скандалу Яременка, який під час роботи в сесійному залі Парламенту переписувався в онлайн-мережі знайомств і спілкувався з дівчиною щодо її умов і ціни однієї години дозвілля з нею.

Народний депутат у своєму смартфоні спілкувався в двох чатах зі знайомствами "Мережа знайомств Мам.." і "Loveeto"". І під час голосування Яременко якраз читав анкету 32-річної жінки на ім'я Аліна, яка в анкеті вказала переваги: секс, зустріч, побачення. Також дівчина вказала, що її не цікавлять стосунки.

В листуванні дівчина наполягала на тому, щоб секс був захищеним. Пропонувала депутату як класичний варіант статевих відносин, так і оральний, сходу наклавши категоричну заборону на анальний секс. За такі послуги дама вимагала 100 доларів за годину і оптовий варіант - 150 доларів за 2 години. Аліна приймала побажання, але на ніч залишатися відмовилася.

Богдан Яременко є головою комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. У депутата є дружина Вікторія і двоє дітей – дочка і син.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Яременко визнав, що замовляв повій у Раді, але назвав це "сфабрикованою провокацією". Після цього соцмережі висміяли відмазку Яременка. Крім того, стало відомо, що Яременко не тільки шукав собі повію у Раді, але і "другу половинку" на сайті знайомств Тіндер.

Поліція заявила, що в діях Яременка нічого злочинного немає. Також Яременко "сфабрикував" ще два листування, де спілкувався з дівчатами і питав, скільки потрібно грошей на місяць.

Після цього Яременко звинуватив журналістів у тому, що вони не перевірили факти перед публікацією його листування. Крім того, Яременко розповів про реакцію дружини.

Тим часом Яременко вибачився перед Зеленським і видалив пост з "відмазкою".