Попавший в секс-скандал Яременко извинился перед Зеленским и удалил пост с "отмазкой"

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко, переписка которого с проституткой вызвала резонанс, заявил, что не все решения бывают одинаково удачными. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Он удалил пост, в котором сообщал, что перепиской с проституткой он хотел обмануть журналистов, чтобы показать их непрофессионализм.

Депутат отметил, что хочет извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы.

В частности, он извинился перед Президентом Владимиром Зеленским, своей женой и детьми.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Богдан Яременко снимал проститутку в Верховной Раде за 100$ в час.

Также Яременко обвинил журналистов в непроверке фактов перед публикацией его переписки.



Позже Яременко заявил, что заказывал проституток в Раде, но это "была сфабрикованная провокация".

А тем временем соцсети высмеяли отмазку Яременко.