В действиях Яременко ничего преступного нет, - полиция о заказе депутатом проститутки в Раде

Национальная полиция не видит состава уголовного и административного правонарушения в действиях председателя комитета Верховной Рады по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдана Яременко (фракция "Слуга народа") относительно его переписки с проституткой.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Нацполиции.

"А какой здесь состав (преступления)? В его действиях ничего (преступного) нет", - сказал он.

По его словам, о каком-либо правонарушении с любой стороны и речи быть не может.

Он добавил, что за такое общение, даже если оно было реальным, никакая ответственность, кроме моральной не предусмотрена.

Как сообщали Українськi Новини, Яременко заявляет, что сфабриковал свою переписку с проституткой.

Ранее журналисты опубликовали переписку Яременко, из которой можно сделать вывод, что он пытался заказать проститутку.

СМИ опубликовали фото смартфона депутата, из которых видно, что он просматривал анкеты сайтов знакомств, а также спрашивал об условиях предоставления услуг.

Из ответа собеседника было понятно, что речь идет о проституции.