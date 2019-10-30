подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.35 27.95
˟
30 октября 2019, среда, 14:25 98
Силовые структуры 2019-10-30T14:37:11+02:00
Українські Новини
В действиях Яременко ничего преступного нет, - полиция о заказе депутатом проститутки в Раде

В действиях Яременко ничего преступного нет, - полиция о заказе депутатом проститутки в Раде

Нацполиция, Богдан Яременко, Интимная переписка, Простутиция
Богдан Яременко. Фото: hvylya.net
Богдан Яременко. Фото: hvylya.net

Национальная полиция не видит состава уголовного и административного правонарушения в действиях председателя комитета Верховной Рады по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдана Яременко (фракция "Слуга народа") относительно его переписки с проституткой.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Нацполиции.

"А какой здесь состав (преступления)? В его действиях ничего (преступного) нет", - сказал он.

По его словам, о каком-либо правонарушении с любой стороны и речи быть не может.

Он добавил, что за такое общение, даже если оно было реальным, никакая ответственность, кроме моральной не предусмотрена.

Как сообщали Українськi Новини, Яременко заявляет, что сфабриковал свою переписку с проституткой.

Ранее журналисты опубликовали переписку Яременко, из которой можно сделать вывод, что он пытался заказать проститутку.

СМИ опубликовали фото смартфона депутата, из которых видно, что он просматривал анкеты сайтов знакомств, а также спрашивал об условиях предоставления услуг.

Из ответа собеседника было понятно, что речь идет о проституции.

Больше новостей о: Нацполиция Богдан Яременко Интимная переписка Простутиция

Архив
Новости
Арахамия и Савченко. Фото: facebook.com/yan.dobronosov
Фото дня: рука Арахамии рассмешила соцсети 15:09
Яременко обвинил журналистов в том, что они не проверили факты перед публикацией его переписки 14:58
Яременко "сфабриковал" еще две переписки, где общался с девушками и спрашивал, сколько нужно денег в месяц 14:44
Супрун 2 года не давала Киеву сыворотку от дифтерии 14:33
Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство бизнесмена во Львове 14:28
больше новостей
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
Расходы на отопление можно сократить вдвое: как сэкономить на коммуналке 09:07
Витренко угрожает закачать водород в украинский газопровод, если русские откажутся от транзита 22:58
Драка. Скриншот: YouTube/13 Канал
Из Ватутина в Бандеру: в киевском суде подрались из-за переименования улиц 23:33
больше новостей
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
В Золотом началось разведение войск 12:13
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
Рада запретила ограждать прибрежные зоны: нарушителям грозят штрафы до 17 тыс. гривен 19:20
Активист "Нацкорпуса" Янтарь не воевал и может быть причастен к убийству местного жителя в Донбассе, – СМИ 18:18
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok