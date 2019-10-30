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  • Яременко "сфабриковал" еще две переписки, где общался с девушками и спрашивал, сколько нужно денег в месяц
30 октября 2019, среда, 14:44 64
Политика 2019-10-30T14:45:01+02:00
Українські Новини
Яременко "сфабриковал" еще две переписки, где общался с девушками и спрашивал, сколько нужно денег в месяц

Яременко "сфабриковал" еще две переписки, где общался с девушками и спрашивал, сколько нужно денег в месяц

Проститутки, Проститутка, Переписка, Богдан Яременко, Интимная переписка

Народный депутат Богдан Яременко, которого вчера, 29 октября, поймали на интимной переписке с работницей секс-услуг, объяснил, что таким образом он пытался сфабриковать переписку специально для журналистов. Однако СМИ поймали депутата на еще двух спорных переписках с девушками - одной он рассказывал, что женат, а у второй спрашивал, сколько ей нужно денег в месяц. Об этом сообщают "Буквы". 

Также одной из девушек он рассказал, что "он новый человек в политике".

"Пссс, ми вам ще трохи "провокацій" від Слуга Народу Богдана Яременко принесли. Тут народний обранець "фабрикує переписку" з 18 (20) - річною дівчиною, у котрої цікавиться, "скільки їй треба грошей в місяць", а іншній дівчині розповідає, що одружений та "нова людина у політиці", - сообщает издание.

Все началось с того, что депутат Яременко снимал проститутку в Верховной Раде за 100$ в час.

Потом депутат Яременко признал, что заказывал проституток в Раде, но назвал это "сфабрикованной провокацией".

Зато полиция говорит, что в действиях Яременко ничего преступного нет.

А в соцсети потешаются над депутатом Яременко и говорят, что он покупает проституток, чтоб выпустить их на свободу.

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