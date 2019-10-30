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30 октября 2019, среда, 15:28 166
Общество 2019-10-30T15:30:01+02:00
Українські Новини
Попавший в секс-скандал Яременко рассказал о реакции жены

Попавший в секс-скандал Яременко рассказал о реакции жены

Проститутка, Переписка, Слуга народа, Богдан Яременко, Рада 9 созыва
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko

Депутат "Слуги народа" Богдан Яременко, которого уличили на переписке в Раде с проституткой, заявил, что его жена не всегда поддерживает его юмор. Об этом сообщает "Страна".


Так, депутат подтвердил, что реакция жены была, однако не совсем положительная.

"Об этой переписке знали некоторые коллеги, но это не имеет значения - кто именно", - заявил он.

Он считает, что этой провокацией он смог привлечь внимание к тому, что "в ВР помимо нормальной журналистики СМИ часто создают информацию о вещах, которые не имею ничего общего с политикой и являются непроверенными".

На вопрос готов ли он пройти детектор лжи Яременко сказал, что нет, это не имеет смысла и он не понимает, зачем это делать.

Как сообщали Українські Новини, депутат Богдан Яременко снимал проститутку в Верховной Раде за 100$ в час. 

Позже Яременко заявил, что заказывал проституток в Раде, но это "была сфабрикованная провокация".

Кроме того, соцсети высмеяли отмазку Яременко

Тем временем Яременко обвинил журналистов в том, что они не проверили факты его переписки.

Больше новостей о: Проститутка Переписка Слуга народа Богдан Яременко Рада 9 созыва

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