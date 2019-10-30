Депутат Яременко признал, что заказывал проституток в Раде, но назвал это "сфабрикованной провокацией"

Журналисты поймали народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко на деликатной переписке с девушкой с пониженной социальной ответственностью во время работы в сессионном зале парламента, однако депутат заявляет, что это была провокация. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Яременко прокомментировал ситуацию на своей странице, заявив, что это была провокация с его стороны.

"Після того, як кілька колег по фракції стали жертвами любителів підглядати і читати через плече, ми застосували певні запобіжні заходи і тепер знаємо, коли "журналісти" підглядають в наші телефони. Отримавши такий сигнал я вчинив учора провокацію та дозволив сфотографувати сфабриковане "листування", – написав народний депутат.

Все началось с того, что депутат Яременко снимал проститутку в Верховной Раде за 100$ в час.

А также ранее "Слуга народа" кнопкодав Литвиненко в Раде готовился загулять в пятницу: шашлык, помидоры, хлебушек и пшеничная "слеза".

После того, как любовную переписку нардепа Криворучко от "Слуги народа" запечатлели журналисты, остальные нардепы теперь переписываются, скрывая телефоны под документами.