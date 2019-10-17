Поездка Зеленского к Трампу обошлась в 7,5 млн гривен

Расходы на рабочий визит Президента Владимира Зеленского в США 23-26 сентября составили около 7,3 млн гривен - вдвое дороже визита Зеленского в Канаду.\r\nОб этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.\r\nПо курсу НБУ на 23 сентября суммарно расходы на визит составили около 7 млн 340 тыс. гривен.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nБольше всего средств было израсходовано на обеспечение перелета: авансовый платеж за авиаперевозку официальной делегации составил 3 млн 883 тыс. гривен.\r\nНа командировочные расходы делегации было потрачено почти 2 млн гривен: 73,6 тыс. долларов и 119 тыс. гривен.\r\nПроживание обошлось в более 1,5 млн гривен: суточные расходы делегации – 6,4 тыс. долларов, а оплата отеля – 56,7 тыс. долларов.\r\nСогласно программе визита, глава государства остановился в Нью-Йорке в пятизвездочном отеле "Park Hyatt", расположенном в двух кварталах от Центрального парка и в полумиле от центральной городской площади Таймс-сквер.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ состав официальной делегации, кроме Зеленского и его супруги, вошло 22 человека.\r\n\r\nВ ходе визита Зеленский выступил на Генеральной ассамблее ООН.\r\nТакже в Нью-Йорке Зеленский провел первую встречу с Президентом США Дональдом Трампом.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКроме того, на полях Генассамблеи Президент провел 10 двусторонних встреч: с генеральными секретарями ООН и НАТО, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентами Египта, Румынии и Казахстана, премьер-министрами Италии, Чехии, Швеции и Норвегии.\r\nПомимо этого, на приеме у Дональда и Мелании Трампов Зеленский пообщался с Сергеем Лавровым, министром иностранных дел России.\r\nТакже глава государства провел встречи с исполнительным директором компании "Uber", американскими деловыми кругами, бондхолдерами и представителями рейтинговых агентств, украинской общиной и еврейскими организациями США.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский и Трамп обменялись шутками на встрече. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТем времене в США запущена процедура импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского. \r\nНедавно Трамп из-за вопроса о Зеленском накричал на журналиста. \r\nВ свою очередь Зеленский заявил, что хотел прославиться, но не из-за скандала с Трампом.