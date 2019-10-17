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17 октября 2019, четверг, 10:21 933 Документ
Президент 2019-10-17T10:31:41+03:00
Українські Новини
Поездка Зеленского к Трампу обошлась в 7,5 млн гривен

Поездка Зеленского к Трампу обошлась в 7,5 млн гривен

Зеленский в США. Фото: https://www.president.gov.ua/
Зеленский в США. Фото: https://www.president.gov.ua/

Расходы на рабочий визит Президента Владимира Зеленского в США 23-26 сентября составили около 7,3 млн гривен - вдвое дороже визита Зеленского в Канаду.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.

По курсу НБУ на 23 сентября суммарно расходы на визит составили около 7 млн 340 тыс. гривен.

Больше всего средств было израсходовано на обеспечение перелета: авансовый платеж за авиаперевозку официальной делегации составил 3 млн 883 тыс. гривен.

На командировочные расходы делегации было потрачено почти 2 млн гривен: 73,6 тыс. долларов и 119 тыс. гривен.

Проживание обошлось в более 1,5 млн гривен: суточные расходы делегации – 6,4 тыс. долларов, а оплата отеля – 56,7 тыс. долларов.

Согласно программе визита, глава государства остановился в Нью-Йорке в пятизвездочном отеле "Park Hyatt", расположенном в двух кварталах от Центрального парка и в полумиле от центральной городской площади Таймс-сквер.

В состав официальной делегации, кроме Зеленского и его супруги, вошло 22 человека.

В ходе визита Зеленский выступил на Генеральной ассамблее ООН.

Также в Нью-Йорке Зеленский провел первую встречу с Президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, на полях Генассамблеи Президент провел 10 двусторонних встреч: с генеральными секретарями ООН и НАТО, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентами Египта, Румынии и Казахстана, премьер-министрами Италии, Чехии, Швеции и Норвегии.

Помимо этого, на приеме у Дональда и Мелании Трампов Зеленский пообщался с Сергеем Лавровым, министром иностранных дел России.

Также глава государства провел встречи с исполнительным директором компании "Uber", американскими деловыми кругами, бондхолдерами и представителями рейтинговых агентств, украинской общиной и еврейскими организациями США.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский и Трамп обменялись шутками на встрече

Тем времене в США запущена процедура импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского. 

Недавно Трамп из-за вопроса о Зеленском накричал на журналиста

В свою очередь Зеленский заявил, что хотел прославиться, но не из-за скандала с Трампом

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