Зеленский израсходовал в Канаде 3,5 млн

Расходы на визит Президента Владимира Зеленского в Канаду 1-3 июля, где он принимал участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине и встречался с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, составили 3,5 млн гривен.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.

Дороже всего обошлась авиаперевозка официальной делегации - 2 млн 757 тыс. гривен.

Командировочные составили 16,7 тыс. долларов и 90,6 тыс. гривен (всего 528 тыс. гривен по курсу на 1 июля).

Суточные расходы делегации составили 2,8 тыс. долларов (73,3 тыс. гривен), в том числе Зеленского - 180 долларов (4,7 тыс. гривен).

Проживание членов делегации составило 4,9 тыс. доларов (128,3 тыс. гривен).

Суммарно это почти 3,5 млн гривен.

В делегацию кроме Президента и первой леди Елены Зеленской входили: руководитель Офиса Президента Андрей Богдан, его заместители Вадим Пристайко и Алексей Гончарук, помощники Президента Сергей Шефир и Андрей Ермак, министр финансов Оксана Маркарова, первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефедов и посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Также главу государства сопровождали руководители трех департаментов Офиса Президента, сотрудник государственного управления делами и три консультанта пресс-службы.

В ходе визита Зеленский принял участие в международной конференции по вопрсам реформ в Украине и провел встречу с представителями канадского бизнеса.

Также глава государства провел встречи с премьером Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, депутатами канадского парламента, специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном и вице-президентом Всемирного банка Сирилом Мюллером.

Как сообщали Українськi Новини, анонсируя визит, сайт Президента Зеленского перепутал столицу Канады. Вице-спикер Верховной Рады, уполномоченный экс-президента Петра Порошенко по Донбассу Ирина Геращенко посмеялась над конфузом Зеленского, но сама оконфузилась с мировыми столицами.

В ходе визита Зеленского в Торонто было объявлено, что Канада упростит въезд для украинцев и расширит соглашение о ЗСТ с Украиной.

Кроме того Канада поставит бронетехнику Украине, а также Канада выделит $45 млн на поддержку Украины.