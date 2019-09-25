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25 сентября 2019, среда, 22:40 135
Политика 2019-09-25T22:56:08+03:00
Українські Новини
Зеленский и Трамп обменялись шутками на встрече

Зеленский и Трамп обменялись шутками на встрече

Зеленский и Трамп. Скриншот видео ТСН
Зеленский и Трамп. Скриншот видео ТСН

Владимир Зеленский и Доналд Трамп провели первую личную встречу, в ходе которой Президенты Украины и США обменялись шутками.

Встреча прохшла в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, передают Українські Новини.

Первые несколько минут встречи были открытыми для прессы.

"Он сделал меня более популярным, чем я его", - сказал в начале Трамп о Зеленском под смех присутствующих.

Президент США добавил, что у Зеленского хорошая репутация, и выразил уверенность в том, что у Украины все будет хорошо.

В свою очередь Зеленский сказал, что "намного лучше быть по телевизору, чем по телефону", - также вызвав смех присутствующих.

Зеленский пригласил Трампа посетить Украину.

"Я знаю, что вы никогда не были в Украине. Ваш предшественник, как это сказать по-английски... также не нашел времени. Можете пообещать, что приедете в нашу прекрасную страну?", - спросил Зеленский.

Трамп ответил, что постарается.

Президент США добавил, что знает многих украинцев и "у Украины огромный потенциал".

"Я знаю. Потому что я из этой страны", - ответил Зеленский, вновь под смех присутствующих.

Глава государства также призвал Трампа в шуточной манере согласовать дату его официального визита в Вашингтон.

"Хочу поблагодарить вас за приглашение в Вашингтон. Вы пригласили меня, но мне кажется, простите, забыли назвать мне дату", - сказал Зеленский, чем вновь вызвал смех в зале.

Также Зеленский поблагодарил США за помощь Украине в ее усилиях по возвращению оккупированных территорий.

Трамп напомнил, что "Украина потеряла Крым при другой американской администрации", на что Зеленский ответил, что у нынешней "есть шанс помочь нам".

Президент США также подчеркнул, что другие страны должны помогать Украине сильнее, чем сейчас, и "чувствовать себя виновными, поскольку не делают то, что должны".

В свою очередь Зеленский подчеркнул, что Украине не нужна помощь, а нужна поддержка.

Трамп добавил, что в последнее время Украина добилась много прогресса с Россией, и призвал продолжать в том же духе, чтобы прекратить нынешнее положение дел.

Также Президент США добавил, что большим достижением и Зеленского, и Украины станет преодоление коррупции.

Президенты общались без переводчика.

После их приветственных фраз представители СМИ имели возможность задать несколько вопросов главам государств.

Как сообщали Українськi Новини, в среду, перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

В свою очередь, отвечая на вопросы журналистов на встрече украинский Президент заявил, что делом Байдена Зеленский не хочет вмешиваться в выборы США, и у Украины есть более важные дела, чем дело сына Байдена.

Палата представителей Конгресса США инициирует импичмент Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды.

Трамп отрицает давление на Зеленского в ходе этого разговора с целью расследования против его соперника на предстоящих президентских выборах в США - представителя Демократической партии Джо Байдена и требует извинений от политических оппонентов.

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