Зеленский и Трамп обменялись шутками на встрече

Владимир Зеленский и Доналд Трамп провели первую личную встречу, в ходе которой Президенты Украины и США обменялись шутками.\r\nВстреча прохшла в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, передают Українські Новини.\r\nПервые несколько минут встречи были открытыми для прессы.\r\n"Он сделал меня более популярным, чем я его", - сказал в начале Трамп о Зеленском под смех присутствующих.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПрезидент США добавил, что у Зеленского хорошая репутация, и выразил уверенность в том, что у Украины все будет хорошо.\r\nВ свою очередь Зеленский сказал, что "намного лучше быть по телевизору, чем по телефону", - также вызвав смех присутствующих.\r\nЗеленский пригласил Трампа посетить Украину.\r\n"Я знаю, что вы никогда не были в Украине. Ваш предшественник, как это сказать по-английски... также не нашел времени. Можете пообещать, что приедете в нашу прекрасную страну?", - спросил Зеленский.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТрамп ответил, что постарается.\r\nПрезидент США добавил, что знает многих украинцев и "у Украины огромный потенциал".\r\n"Я знаю. Потому что я из этой страны", - ответил Зеленский, вновь под смех присутствующих.\r\nГлава государства также призвал Трампа в шуточной манере согласовать дату его официального визита в Вашингтон.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n"Хочу поблагодарить вас за приглашение в Вашингтон. Вы пригласили меня, но мне кажется, простите, забыли назвать мне дату", - сказал Зеленский, чем вновь вызвал смех в зале.\r\n\r\nТакже Зеленский поблагодарил США за помощь Украине в ее усилиях по возвращению оккупированных территорий.\r\nТрамп напомнил, что "Украина потеряла Крым при другой американской администрации", на что Зеленский ответил, что у нынешней "есть шанс помочь нам".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПрезидент США также подчеркнул, что другие страны должны помогать Украине сильнее, чем сейчас, и "чувствовать себя виновными, поскольку не делают то, что должны".\r\nВ свою очередь Зеленский подчеркнул, что Украине не нужна помощь, а нужна поддержка.\r\nТрамп добавил, что в последнее время Украина добилась много прогресса с Россией, и призвал продолжать в том же духе, чтобы прекратить нынешнее положение дел.\r\nТакже Президент США добавил, что большим достижением и Зеленского, и Украины станет преодоление коррупции.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПрезиденты общались без переводчика.\r\nПосле их приветственных фраз представители СМИ имели возможность задать несколько вопросов главам государств.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в среду, перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.\r\nВ свою очередь, отвечая на вопросы журналистов на встрече украинский Президент заявил, что делом Байдена Зеленский не хочет вмешиваться в выборы США, и у Украины есть более важные дела, чем дело сына Байдена.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПалата представителей Конгресса США инициирует импичмент Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды.\r\nТрамп отрицает давление на Зеленского в ходе этого разговора с целью расследования против его соперника на предстоящих президентских выборах в США - представителя Демократической партии Джо Байдена и требует извинений от политических оппонентов.