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10 октября 2019, четверг, 12:47 1050
Президент 2019-10-10T12:48:49+03:00
Українські Новини
Я хотел быть всемирно известным, но не из-за такого случая, - Зеленский о скандале с Трампом

Я хотел быть всемирно известным, но не из-за такого случая, - Зеленский о скандале с Трампом

Зеленский на пресс-марафоне. Скриншот youtube/Радио Свобода
Зеленский на пресс-марафоне. Скриншот youtube/Радио Свобода

Президент Владимир Зеленский заявил, что и правда хотел стать всемирно известным, но не благодаря скандалу с Президентом США Дональдом Трампом.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-марафона, передают Українськi Новини.

"Вопрос был - я сейчас в центре мировых СМИ, почему-то так сложилось. Я не хотел... Это было в прошлой моей жизни, когда я был продюсером и актером студии "Квартал 95", я действительно хотел быть всемирно известным, но не из-за такого случая", - сказал Зеленский.

В ходе пресс-марафона многие иностранные СМИ задают вопросы, связанные со скандалом вокруг обнародования Администрацией Президента США стенограммы телефонного разговора Зеленского с Президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщали Українськi Новини, 25 сентября Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-Президента США Джо Байдена Хантера.

Тем временем госдеп США скрывает переписки главного свидетеля в скандале с Украиной, а в деле сотрудничества Трампа с Украиной появился второй информатор.

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