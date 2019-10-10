Я хотел быть всемирно известным, но не из-за такого случая, - Зеленский о скандале с Трампом

Президент Владимир Зеленский заявил, что и правда хотел стать всемирно известным, но не благодаря скандалу с Президентом США Дональдом Трампом.\r\nОб этом Зеленский сказал во время пресс-марафона, передают Українськi Новини.\r\n"Вопрос был - я сейчас в центре мировых СМИ, почему-то так сложилось. Я не хотел... Это было в прошлой моей жизни, когда я был продюсером и актером студии "Квартал 95", я действительно хотел быть всемирно известным, но не из-за такого случая", - сказал Зеленский.\r\nВ ходе пресс-марафона многие иностранные СМИ задают вопросы, связанные со скандалом вокруг обнародования Администрацией Президента США стенограммы телефонного разговора Зеленского с Президентом США Дональдом Трампом.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, 25 сентября Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-Президента США Джо Байдена Хантера.\r\nТем временем госдеп США скрывает переписки главного свидетеля в скандале с Украиной, а в деле сотрудничества Трампа с Украиной появился второй информатор.