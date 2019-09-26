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26 сентября 2019, четверг, 09:21 1713
Внешняя политика 2019-09-26T09:22:40+03:00
Українські Новини
Зеленский обсудил с Лавровым перспективы урегулирования ситуации на Донбассе

Зеленский обсудил с Лавровым перспективы урегулирования ситуации на Донбассе

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Президент Владимир Зеленский в ходе посещения Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым перспективы урегулирования ситуации на Донбассе, с канцлером Германии Ангелой Меркель - дату встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция), а с Президентом США Дональдом Трампом - помощь в этом процессе.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов, после встречи с Трампом в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН, передают Українськi Новини.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что вечером 25 сентября на приеме Трампа в ООН по инициативе Лаврова состоялась его короткая беседа с Зеленским. Украинская сторона о подобном разговоре официально не сообщала.

"Господин Лавров подошел ко мне, сказал, что хочет познакомиться и сказать, что Россия очень хочет, чтобы завершилась война на Донбассе. Поздравил меня с обменом на Донбассе. У меня была очень короткая эта встреча. Мы в очереди стояли. Я сказал, что если они готовы, то давайте завершим войну, отдадим нам наши территории, обменяем людей. Я сказал, что хочу прекратить войну на Донбассе, остановить убийство наших наших людей, военных, наших граждан", - сообщил Зеленский.

С Меркель он обсуждал предстоящую встречу лидеров "нормандского формата", однако ее дата, по его словам, до сих пор не согласована. "Хочу поблагодарить госпожу Меркель. Она действительно одна из тех, кто поддерживает Украину. В нормандском процессе это очень важно для нас. Мы с ней общались относительно даты. Пока что дата не согласована", - сказал Президент.

На вопрос о том, просил ли Зеленский Трампа на встрече присоединиться к "нормандскому формату", глава государства не ответил прямо. "Я обращался неоднократно к США, и первый раз лично, не по телефону, к господину Трампу, чтобы он присоединился к разрешению всех наших проблем, к прекращению войны и возвращению всех наших территорий. Но не для того, чтобы сейчас, когда мы ждем встречи в "нормандском формате", он присоединился. Сейчас нам надо впервые в моей политической жизни встретиться в том формате, который есть. Если он не будет работать и двигаться, тогда будем привлекать", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский и Доналд Трамп провели первую личную встречу, в ходе которой Президенты Украины и США обменялись шутками. Встреча прошла в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. 

Также в среду, перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. Также в разговоре Трамп и Зеленский согласились, что поддержка Украины со стороны Меркель недостаточна. А Зеленский заявил, что не хочет быть вовлеченным в выборы в США.

Тем временем, Трамп надеется, что Зеленский с Путиным встретятся и "решат все проблемы".

Больше новостей о: Переговоры по Донбассу Сергей Лавров война на Донбассе Генассамблея ООН Владимир Зеленский

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