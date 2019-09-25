Зеленский провел встречу с Трампом: трансляция

Президент Владимир Зеленский начал встречу с Президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.\r\nОб этом говорится в сообщении Офиса Президента в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.\r\n"Президент Украины Зеленский начал встречу с Президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке", - сказано в нем.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HhDXI7XgfFg" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українськi Новини, в среду Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. Тем временем Трамп ожидает извинений после обнародования записи разговора с Зеленским.\r\nЗеленский пообещал Трампу расследовать дело украинской фирмы, где работал сын Байдена. В ответ Зеленский заявил, что у него большинство в парламенте и следующий генпрокурор будет на 100% его человеком.\r\nДональд Трамп и Владимир Зеленский считают недостаточной поддержку Украины со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель. В свою очередь Зеленский согласился с Трампом и добавил, что считает также недостаточными усилия в помощи Украине со стороны Президента Франции Эммануэля Макрона.