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25 сентября 2019, среда, 21:29 395
Внешняя политика 2019-09-25T22:00:45+03:00
Українські Новини
Зеленский провел встречу с Трампом: трансляция

Зеленский провел встречу с Трампом: трансляция

Президент Владимир Зеленский начал встречу с Президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Зеленский начал встречу с Президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке", - сказано в нем.

Как сообщали Українськi Новини, в среду Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. Тем временем Трамп ожидает извинений после обнародования записи разговора с Зеленским.

Зеленский пообещал Трампу расследовать дело украинской фирмы, где работал сын Байдена. В ответ Зеленский заявил, что у него большинство в парламенте и следующий генпрокурор будет на 100% его человеком.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский считают недостаточной поддержку Украины со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель. В свою очередь Зеленский согласился с Трампом и добавил, что считает также недостаточными усилия в помощи Украине со стороны Президента Франции Эммануэля Макрона.

Больше новостей о: Генассамблея ООН Владимир Зеленский украино-американские отношения Дональд Трамп

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