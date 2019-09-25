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25 сентября 2019, среда, 08:38 346
Америка 2019-09-25T09:45:02+03:00
Українські Новини
В США объявили о начале процедуры импичмента Трампа

В США объявили о начале процедуры импичмента Трампа

Дональд Трамп. Фото: depo.ua
Дональд Трамп. Фото: depo.ua

В США объявили о начале процедуры импичмента Президента Дональда Трампа. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "The New York Times".


Трампа обвиняют в измене присяге Президента США. А палата представителей США инициирует официальное расследование импичмента лидера США.

Расследование, которое демократы инициируют из-за телефонного разговора Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским, должно установить, есть ли основания для импичмента американского Президента.

"Действия, которые сегодня осуществляет президент, серьезно нарушили Конституцию", - обвинила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси Трампа в короткой речи. Она также добавила, что Трамп "должен быть привлечен к ответственности - никто не может быть выше закона".

Дональд Трамп может стать четвертым Президентом в истории США, которому грозит импичмент. Президенты Эндрю Джонсон и Билл Клинтон были привлечены к ответственности, но впоследствии оправданы Сенатом. А Президент Ричард Никсон подал в отставку перед приближением голосования по импичменту в Палате представителей.

Трамп назвал инициативу импичмента "охотой на ведьм". Он считает, что при попытке переизбираться на следующий срок она пойдет ему только на пользу.

Для отстранения Трампа от должности нужно, чтобы за импичмент проголосовали половина Палаты представителей. Затем решение должно поддержать Сенат, в котором большинство принадлежит республиканцам. Это делает возможность импичмента Трампа маловероятной.

Напомним, ранее сообщалось, что Трампу могут объявить импичмент из-за Зеленского.

Также Трамп разрешил обнародовать рассекреченную запись разговора с Зеленским

Тем временем стало известно, как пресса США реагирует на скандал вокруг Трампа и Зеленского

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