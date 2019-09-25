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25 сентября 2019, среда, 16:16 344
Президент 2019-09-25T16:51:46+03:00
Українські Новини
Зеленский на Генассамблее ООН продемонстрировал пулю, убившую Слипака: полная речь

Зеленский на Генассамблее ООН продемонстрировал пулю, убившую Слипака: полная речь

Президент Владимир Зеленский продемонстрировал с трибуны Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) пулю, которой был убит в 2016 году оперный певец - боец антитеррористической операции (АТО) Василий Слипак (позывной "Миф").

Президент сделал это в ходе выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке (США), передают Українськi Новини.

"Я расскажу вам одну историю. Историю человека, для которого быть услышанным стало смыслом жизни. Ведь у этого мужчины был божественный голос. Его называли одним из лучших баритонов и контратеноров мира. Его голос звучал в Карнеги-холле в Нью-Йорке, в соборе Нотр-Дам, в лондонском Ковент-Гардене и в Гранд-опера в Париже. Каждый из вас мог бы лично услышать его невероятное пение. Но, к сожалению, есть вещь, которая не позволит вам это сделать. Я покажу вам, как она выглядит", - сказал он.

После этого Зеленский продемонстрировал пулю.

"12,7 миллиметра, которые остановили его карьеру. Они остановили его жизнь. Кстати, это стоит 10 долларов. К сожалению, сегодня на нашей планете это и есть стоимость человеческой жизни", - сказал Президент.

Глава государства добавил, что кроме Слипака за 5 лет войны на Донбассе и аннексии Россией Крыма погибли более 13 тыс. украинцев, еще 30 тыс. были ранены, а 1,5 млн стали вынужденными переселенцами.

Выступление Зеленского было первым во второй пленарный день общих прений лидеров на Генассамблее ООН.

Он выступал на украинском языке.

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский заявил, что росту украинской экономики препятствует внутренее сопротивление реформам и внешняя агрессия России.

Также Владимир Зеленский пообщался с Президентом США Дональдом Трампом на официальном приеме американского главы государства в рамках Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 24 сентября.

Кроме того, Зеленский в США встретился со "старой диаспорой", отказав "молодым мигрантам".

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