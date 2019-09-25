Зеленский на Генассамблее ООН продемонстрировал пулю, убившую Слипака: полная речь

Президент Владимир Зеленский продемонстрировал с трибуны Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) пулю, которой был убит в 2016 году оперный певец - боец антитеррористической операции (АТО) Василий Слипак (позывной "Миф").

Президент сделал это в ходе выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке (США), передают Українськi Новини.

"Я расскажу вам одну историю. Историю человека, для которого быть услышанным стало смыслом жизни. Ведь у этого мужчины был божественный голос. Его называли одним из лучших баритонов и контратеноров мира. Его голос звучал в Карнеги-холле в Нью-Йорке, в соборе Нотр-Дам, в лондонском Ковент-Гардене и в Гранд-опера в Париже. Каждый из вас мог бы лично услышать его невероятное пение. Но, к сожалению, есть вещь, которая не позволит вам это сделать. Я покажу вам, как она выглядит", - сказал он.

После этого Зеленский продемонстрировал пулю.

"12,7 миллиметра, которые остановили его карьеру. Они остановили его жизнь. Кстати, это стоит 10 долларов. К сожалению, сегодня на нашей планете это и есть стоимость человеческой жизни", - сказал Президент.

Глава государства добавил, что кроме Слипака за 5 лет войны на Донбассе и аннексии Россией Крыма погибли более 13 тыс. украинцев, еще 30 тыс. были ранены, а 1,5 млн стали вынужденными переселенцами.

Выступление Зеленского было первым во второй пленарный день общих прений лидеров на Генассамблее ООН.

Он выступал на украинском языке.

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Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский заявил, что росту украинской экономики препятствует внутренее сопротивление реформам и внешняя агрессия России.

Также Владимир Зеленский пообщался с Президентом США Дональдом Трампом на официальном приеме американского главы государства в рамках Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 24 сентября.

Кроме того, Зеленский в США встретился со "старой диаспорой", отказав "молодым мигрантам".