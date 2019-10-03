Российский рубль подорожал в обменниках Киева

В четверг, 3 октября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 2 октября, повысился на 4 копейки и составляет 3,46 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи рубля повысился на 6 копеек и составляет 3,97 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 3 октября:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nПокупка\r\n\r\n\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n\r\n\r\n3,46\r\n\r\n\r\n3,97\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n3,75\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nРаньше Українські Новини писали, как изменится курс доллара в ближайшие годы - агентство S&P дало прогноз до 2022 года. \r\nТакже доллар и евро взлетели больше чем на 40 копеек, а эксперты объяснили рекордный взлет валюты и дали прогноз. Кроме того, гривна стремительно рушится вниз по официальному курсу валют НБУ. Тем временем появился прогноз курса от экономиста на всю осень.\r\nРанее эксперт объяснил сентябрьское падение курса валют. Также в НБУ рассказали, сколько купюр и монет изготовили в Украине за четверть века.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ Национальном банке объяснили, почему доллар падает, а цены не снижаются.