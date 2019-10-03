Российский рубль подорожал в обменниках Киева

В четверг, 3 октября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 2 октября, повысился на 4 копейки и составляет 3,46 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля повысился на 6 копеек и составляет 3,97 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 3 октября:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,46 3,97 Максимальный 3,75 5,00 Минимальный 2,50 3,80

Раньше Українські Новини писали, как изменится курс доллара в ближайшие годы - агентство S&P дало прогноз до 2022 года.

Также доллар и евро взлетели больше чем на 40 копеек, а эксперты объяснили рекордный взлет валюты и дали прогноз. Кроме того, гривна стремительно рушится вниз по официальному курсу валют НБУ. Тем временем появился прогноз курса от экономиста на всю осень.

Ранее эксперт объяснил сентябрьское падение курса валют. Также в НБУ рассказали, сколько купюр и монет изготовили в Украине за четверть века.

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