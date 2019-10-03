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03 октября 2019, четверг, 11:01 987
Финансы 2019-10-03T11:02:08+03:00
Українські Новини
Российский рубль подорожал в обменниках Киева

Российский рубль подорожал в обменниках Киева

Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

В четверг, 3 октября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 2 октября, повысился на 4 копейки и составляет 3,46 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля повысился на 6 копеек и составляет 3,97 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 3 октября:

 

10 российских рублей

 

Покупка

Продажа

Средний

3,46

3,97

Максимальный

3,75

5,00

Минимальный

2,50

3,80

Раньше Українські Новини писали, как изменится курс доллара в ближайшие годы - агентство S&P дало прогноз до 2022 года. 

Также доллар и евро взлетели больше чем на 40 копеек, а эксперты объяснили рекордный взлет валюты и дали прогноз. Кроме того, гривна стремительно рушится вниз по официальному курсу валют НБУ. Тем временем появился прогноз курса от экономиста на всю осень.

Ранее эксперт объяснил сентябрьское падение курса валют. Также в НБУ рассказали, сколько купюр и монет изготовили в Украине за четверть века.

В Национальном банке объяснили, почему доллар падает, а цены не снижаются.

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