У Зеленского постеснялись регистрировать протокол совещания с прямыми поручениями спикеру и Генпрокурору

Офис президента Украины не протоколировал вопросы и решения совещания президента с парламентариями, министрами и силовиками 2 сентября 2019 года.

Об этом говорится в ответе Офиса на информационный запрос Українських Новин.

"По результатам анализа регистрационно-справочных баз входящей и исходящей служебной корреспонденции, запрашиваемый документ отсутствует", - говорится в ответе на запрос копии протокола указанного совещания.

Какую юридическую силу имеют данные устно, но не зафиксированные и не запротоколированные поручения главы государства, в Офисе президента Украины не уточнили.

Как сообщалось ранее, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу-совещание с руководством Верховной Рады, Кабмина и правоохранителей. В ходе совещания глава государства публично дал ряд устных поручений. В том числе – представителям парламента и новому Генеральному прокурору.

Также президент поручил Кабмину начать подготовку к большой приватизации до 1 декабря, провести кадровую перезагрузку в Государственном агентстве автомобильных дорог "Укравтодор" и других предприятиях до 1 января 2020 года.

Верховной Раде было предложено предоставить президенту право утверждать план обороны и его структуру, уменьшить состав Верховного суда с 200 судей до 100 судей, уполномочить высший совет правосудия назначать членов Высшей квалификационной комиссии и сократить количество членов ВККС с 16 до 12.

Также президент поручил Кабинету министров внести в Верховную Раду до 1 октября законопроект о легализации игорного бизнеса, а Раде принять закон до декабря, Кабинету Министров разработать законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и введении рынка земли до октября, а Верховной Раде - принять его до декабря, Кабмину внести в Верховную Раду до 1 октября законопроект о легализации добычи янтаря, а Раде - принять закон до декабря.