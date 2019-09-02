Зеленский поручил Кабмину внести до октября законопроект о легализации игорного бизнеса

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров внести в Верховную Раду до 1 октября законопроект о легализации игорного бизнеса, а Раде принять закон до декабря.

Об этом он сказал на совещании, передают Українськi Новини.

Ответственными за внесение законопроекта Зеленский назначил премьер-министра Алексея Гончарука и министра финансов Оксану Маркарову.

Ответственными за принятие закона до 1 декабря Зеленский назначил главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию и главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский хочет построить украинский "Лас-Вегас", где будут продавать "секс за деньги".



Также Зеленский хочет разрешить азартные игры в пятизвездочных отелях.



Ранее Арахамия заявил, что экс-генпрокурор Луценко является акционером сети нелегальных казино.



Тем временем Министерство финансов выступает за легализацию игорного бизнеса.



Кроме того, в центре Киева в ТЦ "накрыли" подпольное казино, работе которого "содействовали" правоохранители.

Оперативники спецслужбы установили, что в торговом центре "Олимпийский" дельцы организовать нелегальное игорное заведение с разным уровнем "доступа". Для рядовых игроков работали 113 игровых автоматов, элитные "клиенты" могли попасть в замаскированный вип-зал, соблюдая все условия конспирации.





