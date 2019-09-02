подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.5 28.1
˟
02 сентября 2019, понедельник, 12:57 213
Президент 2019-09-02T14:30:04+03:00
Українські Новини
Зеленский поручил Кабмину внести до октября законопроект о легализации игорного бизнеса

Зеленский поручил Кабмину внести до октября законопроект о легализации игорного бизнеса

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров внести в Верховную Раду до 1 октября законопроект о легализации игорного бизнеса, а Раде принять закон до декабря.

Об этом он сказал на совещании, передают Українськi Новини.

Ответственными за внесение законопроекта Зеленский назначил премьер-министра Алексея Гончарука и министра финансов Оксану Маркарову.

Ответственными за принятие закона до 1 декабря Зеленский назначил главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию и главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский хочет построить украинский "Лас-Вегас", где будут продавать "секс за деньги".


Также Зеленский хочет разрешить азартные игры в пятизвездочных отелях.

Ранее Арахамия заявил, что экс-генпрокурор Луценко является акционером сети нелегальных казино.

Тем временем Министерство финансов выступает за легализацию игорного бизнеса

Кроме того, в центре Киева в ТЦ "накрыли" подпольное казино, работе которого "содействовали" правоохранители. 

Оперативники спецслужбы установили, что в торговом центре "Олимпийский" дельцы организовать нелегальное игорное заведение с разным уровнем "доступа". Для рядовых игроков работали 113 игровых автоматов, элитные "клиенты" могли попасть в замаскированный вип-зал, соблюдая все условия конспирации. 


Больше новостей о: Кабмин Законопроект Игорный бизнес Владимир Зеленский Рада 9 созыва

Архив
Новости
Рада рассмотрит во вторник законопроект об отмене неприкосновенности 14:44
Кабмин решил проводить заседания в закрытом для СМИ режиме 14:41
В Днепропетровской области сгорело 3,2 гектара леса 14:37
Гончарук назвал ближайшие приоритеты Кабмина 14:36
Кабмин намерен проводить заседания в частично закрытом режиме, - Дубилет 14:26
больше новостей
Зеленский рассказал, о чем Богдан постоянно шепчет ему на ухо 22:17
Один не работает, второй для Украины, третий для мира: Зеленский рассказал, почему не продает самолеты 23:30
Офис Президента отказался от идеи переезда 21:42
Сын Владимира и Елены Зеленских пошел в первый класс. Фото: .instagram.com/olenazelenska_official
Сын Зеленского Кирилл сегодня пошел в 1 класс 10:23
Зеленский заявил, что если правительство не уменьшит коммуналку - с ним попрощаются 22:13
больше новостей
Депутат Власенко: заседание Комитета ВРУ, где рассматривается законопроект об отмене адвокатской монополии, незаконно 10:53
Офис Президента отказался от идеи переезда 21:42
Зеленский рассказал, о чем Богдан постоянно шепчет ему на ухо 22:17
Фарион нашла 9 ошибок в посте нового министра образования и обещает рассказывать о них лекции студентам 10:11
Зеленский призвал принять законопроект, защищающий языки и права нацменьшинств Украины 22:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok