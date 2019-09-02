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02 сентября 2019, понедельник, 13:02 1346
Президент 2019-09-03T09:00:11+03:00
Українські Новини
Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли до декабря

Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли до декабря

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и введении рынка земли до октября, а Верховной Раде -  принять его до декабря.

Об этом он сообщил на совещании с Кабмином, Радой и правоохранителями, передают Українськi Новини.

"Разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земель сельхозназначения и отмене моратория на продажу земли до 1 октября 2019. Принять закон о рынке земель сельхозназначения и отменить мораторий на продажу земли до 1 декабря 2019 года", - сказал он.

Зеленский также призвал объяснить обществу, что модель земельной реформы направлена на развитие фермерства и защиту интересов собственника, поэтому забирать землю никто не будет.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский прогнозировал, что до конца текущего года будет проведена земельная реформа, а с 2020 года будет запущен рынок земли в то время, как у Зеленского еще в июле начали готовить отмену моратория на продажу земли до конца 2019 года.

Больше новостей о: Кабмин Рынок земли Мораторий на продажу земли Земельная реформа Владимир Зеленский Рада 9 созыва

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