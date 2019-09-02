Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли до декабря

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и введении рынка земли до октября, а Верховной Раде - принять его до декабря.

Об этом он сообщил на совещании с Кабмином, Радой и правоохранителями, передают Українськi Новини.

"Разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земель сельхозназначения и отмене моратория на продажу земли до 1 октября 2019. Принять закон о рынке земель сельхозназначения и отменить мораторий на продажу земли до 1 декабря 2019 года", - сказал он.

Зеленский также призвал объяснить обществу, что модель земельной реформы направлена на развитие фермерства и защиту интересов собственника, поэтому забирать землю никто не будет.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский прогнозировал, что до конца текущего года будет проведена земельная реформа, а с 2020 года будет запущен рынок земли в то время, как у Зеленского еще в июле начали готовить отмену моратория на продажу земли до конца 2019 года.