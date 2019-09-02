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02 сентября 2019, понедельник, 14:08 150
Кабмин 2019-09-02T14:15:50+03:00
Українські Новини
Зеленский поручил Кабмину начать подготовку к большой приватизации до 1 декабря

Зеленский поручил Кабмину начать подготовку к большой приватизации до 1 декабря

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров начать подготовку к большой приватизации до 1 декабря.

Об этом Президент сказал в ходе совещания, передают Українськi Новини.


"Начать подготовку больших государственных компаний к приватизации с привлечением инвестиционных советников. Срок - до 1 декабря 2019 года", - сказал он.


Он также сообщил, что продажа первого такого объекта должна состоятся 1 апреля 2020 года.
При этом, Зеленский сообщил председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и главе депутатской фракции Давиду Арахамии, что ожидает от парламента подготовку законопроекта об отмене действующего перечня крупных объектов государственной собственности не подлежащих приватизации, а правительству подготовить новый такой перечень.


Кроме того, Зеленский поручил Кабмину передать не менее 500 предприятий в Фонд государственного имущества через систему ProZorro.Продажи до 1 декабря.


Как сообщали Українськi Новини, Зеленский поручил Кабинету министров внести в Верховную Раду до 1 октября законопроект о легализации игорного бизнеса, а Раде принять закон до декабря.

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