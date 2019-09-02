Зеленский поручил Кабмину начать подготовку к большой приватизации до 1 декабря

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров начать подготовку к большой приватизации до 1 декабря.

Об этом Президент сказал в ходе совещания, передают Українськi Новини.



"Начать подготовку больших государственных компаний к приватизации с привлечением инвестиционных советников. Срок - до 1 декабря 2019 года", - сказал он.



Он также сообщил, что продажа первого такого объекта должна состоятся 1 апреля 2020 года.

При этом, Зеленский сообщил председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и главе депутатской фракции Давиду Арахамии, что ожидает от парламента подготовку законопроекта об отмене действующего перечня крупных объектов государственной собственности не подлежащих приватизации, а правительству подготовить новый такой перечень.



Кроме того, Зеленский поручил Кабмину передать не менее 500 предприятий в Фонд государственного имущества через систему ProZorro.Продажи до 1 декабря.



Как сообщали Українськi Новини, Зеленский поручил Кабинету министров внести в Верховную Раду до 1 октября законопроект о легализации игорного бизнеса, а Раде принять закон до декабря.